Zisky banky Barclays sa za 1. polrok aj 2. kvartál prudko znížili

Londýn 29. júla (TASR) - Britská banka Barclays v stredu oznámila, že jej čisté zisky sa v 1. polroku aj 2. kvartáli 2020 prudko znížili, keďže si vyčlenila bokom 3,7 miliardy libier (4,07 miliardy eur) na problémy spojené pandémiou nového koronavírusu. A varovala pred možnou druhou vlnou nákazy.



Konkrétne, zisk banky po zdanením za šesť mesiacov do konca júna klesol na 695 miliónov GBP z 2,07 miliardy GBP v rovnakom období minulého roka, uviedla Barclays vo vyhlásení o výsledkoch.



A v 2. štvrťroku sa čistý zisk sa prepadol o 91 % na 90 miliónov GBP z 1,03 miliardy GBP rok predtým, keďže si pre otrasy spôsobené pandémiou vyčlenila ďalších 1,6 miliardy GBP na zlyhané úvery po tom, ako si v 1. štvrťroku odložila 2,1 miliardy GBP.



Tieto finančné prostriedky by mali pomôcť Barclays vyrovnať sa so zvýšeným rizikom, že zákazníci nemusia byť schopní splácať bankové úvery v dôsledku recesie vyvolanej novým koronavírusom.



Celonárodné blokády, ktoré vláda vyhlásila 23. marca, viedli totiž k prudkému poklesu britskej ekonomiky, ktorý sa do konca júna nezmiernil. Zisk banky pred zdanením (EBIT) sa v 2. štvrťroku prepadol na 359 miliónov GBP z minuloročných 1,53 miliardy GBP.



Celkový príjem v období apríl-jún sa znížil na 5,34 miliardy GBP z 5,54 miliardy GBP v minulom roku. Čistý úrokový výnos klesol na 1,89 miliardy GBP z vlaňajších 2,36 miliardy GBP.



Pokiaľ ide o budúcnosť, Barclays vzhľadom na neistý výhľad ekonomiky a nízke úroky očakáva, že druhá polovica roka bude aj naďalej náročná.



(1 EUR = 0,90968 GBP)