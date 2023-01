Zisky čínskych firiem by mali tento rok rásť najviac od roku 2017

Peking 21. januára (TASR) - Čínske firmy by mali v tomto roku zaznamenať najvýraznejší rast ziskov za šesť rokov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na odhady spoločnosti Refinitiv. Tá vychádza z postupného otvárania sa čínskej ekonomiky po dlhom období protipandemických opatrení a prísľubov vlády na jej výraznejšiu podporu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov Refinitiv by zisk čínskych spoločností mal tento rok vzrásť o 16,2 %. V prípade, že sa prognóza potvrdí, bude to najrýchlejšie tempo rastu ziskov čínskych firiem od roku 2017. Analýza vychádza z 1164 firiem s trhovou kapitalizáciou vyše 1 miliardy USD (923,7 milióna eur).



Optimizmus na trhoch vzrástol po tom, ako čínska vláda približne po troch rokoch ukončila politiku nulovej tolerancie voči COVID-19. Navyše prisľúbila ekonomike ďalšiu podporu. To by podľa analytikov malo zlepšiť vyhliadky najmä pre spotrebiteľský sektor.



Výrazný rast ziskov sa očakáva v oblasti utilít, kde by rast ziskov firiem mohol dosiahnuť v tomto roku takmer 35 %. V prípade podnikov pôsobiacich v oblasti produkcie spotrebiteľského tovaru sa počíta s rastom ziskov zhruba od 28 % do 33,5 %.



Pozitívne odhady zverejnili analytici aj v prípade technologického sektora a oblasti realít. V prvom prípade počítajú so zrýchlením rastu ziskov firiem na 27 % po raste zhruba o 9 % v roku 2022 a v druhom s rastom o 9,4 % po minuloročnom poklese takmer o 5 %.



(1 EUR = 1,0826 USD)