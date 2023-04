Zisky čínskych priemyselných firiem klesli o viac než pätinu

Peking 27. apríla (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov klesli za prvé tri mesiace tohto roka o viac než pätinu. To ukazuje, že čínska ekonomika sa ešte úplne nezotavila z predchádzajúcich obmedzení, aj keď vláda koncom minulého roka prísne opatrenia proti COVID-19 zrušila. Výsledky zároveň výrazne zaostali za odhadmi analytikov, ktorí počítali s poklesom ziskov za 1. štvrťrok iba o vyše desatiny. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje čínskeho štatistického úradu.



Zisky čínskych priemyselných podnikov klesli za prvé tri mesiace roka medziročne o 21,4 %, uviedol vo štvrtok čínsky štatistický úrad. V porovnaní s vývojom za prvé dva mesiace to síce predstavuje zmiernenie poklesu (za január a február dosiahol pokles 22,9 %), analytici však počítali s poklesom iba o 12 %. Za samotný mesiac marec klesli zisky čínskych podnikov o 19,2 %, dodal štatistický úrad.



Výsledky mohli byť ešte horšie, podporu priemyslu však poskytol automobilový sektor, ktorý v marci zaznamenal zotavenie a zisk firiem v tejto oblasti vzrástol o viac než 9 %. Na porovnanie, za január a február zaznamenal prepad o 41,7 %. Situácia by sa podľa čínskych ekonómov mala postupne zlepšovať, pričom očakávajú, že v 2. polroku sa zisky priemyselných podnikov vrátia k rastu.