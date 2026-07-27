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Zisky čínskych priemyselných firiem v júni vzrástli o 15,1 %
Zisky priemyselných podnikov v júni medziročne vzrástli o 15,1 % po tom, čo sa v máji zvýšili o 21,1 %.
Autor TASR
Singapur 27. júla (TASR) - Zisky čínskych priemyselných firiem v júni pokračovali v raste silným, hoci pomalším tempom, keďže vývoz pomohol kompenzovať slabý domáci dopyt. Údaje, ktoré zverejnil v pondelok čínsky štatistický úrad, poukázali na pretrvávajúce nerovnomerné oživenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zisky priemyselných podnikov v júni medziročne vzrástli o 15,1 % po tom, čo sa v máji zvýšili o 21,1 %. Za celý prvý polrok vzrástli o 18,18 %. Výrobné odvetvia naďalej profitovali zo silného zahraničného dopytu, zatiaľ čo sektory viazané na domáci dopyt zápasia s ťažkosťami. Zisky v automobilovom priemysle v prvom polroku klesli o 19,5 %, čo odráža napätie na domácom trhu, kde sa predaje v júni oslabili už deviaty mesiac po sebe.
Pozornosť investorov sa zameriava na nadchádzajúce zasadnutie vedenia čínskej Komunistickej strany, ktoré by mohlo priniesť signály o ďalších podporných opatreniach. Údaje čínskeho štatistického úradu zahŕňajú priemyselné firmy s tržbami vo výške najmenej 20 miliónov čínskych jüanov (2,6 milióna eur) ročne.
(1 EUR = 7,7047 CNY)
Zisky priemyselných podnikov v júni medziročne vzrástli o 15,1 % po tom, čo sa v máji zvýšili o 21,1 %. Za celý prvý polrok vzrástli o 18,18 %. Výrobné odvetvia naďalej profitovali zo silného zahraničného dopytu, zatiaľ čo sektory viazané na domáci dopyt zápasia s ťažkosťami. Zisky v automobilovom priemysle v prvom polroku klesli o 19,5 %, čo odráža napätie na domácom trhu, kde sa predaje v júni oslabili už deviaty mesiac po sebe.
Pozornosť investorov sa zameriava na nadchádzajúce zasadnutie vedenia čínskej Komunistickej strany, ktoré by mohlo priniesť signály o ďalších podporných opatreniach. Údaje čínskeho štatistického úradu zahŕňajú priemyselné firmy s tržbami vo výške najmenej 20 miliónov čínskych jüanov (2,6 milióna eur) ročne.
(1 EUR = 7,7047 CNY)