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Zisky čínskych priemyselných firiem za január až máj stúpli o 18,8 %
Rast ziskov čínskych priemyselných podnikov je výsledkom konjunktúry investícií do umelej inteligencie a pokračujúcej vládnej podpory pre vyspelé odvetvia.
Autor TASR
Peking 28. júna (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov za január až máj tohto roka medziročne celkovo vzrástli o 18,8 % na 3,14 bilióna jüanov (405,13 miliardy eur). Tempo ich rastu sa zrýchlilo po tom, ako v prvých štyroch mesiacoch roka stúpli o 18,2 %. Ukázali to údaje, ktoré v sobotu (27. 6.) zverejnil čínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast ziskov čínskych priemyselných podnikov je výsledkom konjunktúry investícií do umelej inteligencie a pokračujúcej vládnej podpory pre vyspelé odvetvia. To prevážilo nad slabosťou niektorých segmentov sektora nehnuteľností. Zisky čínskych štátnych podnikov sa od začiatku roka do záveru mája zvýšili o 19,6 %. Súkromné firmy dosiahli rast ziskov o 10,7 %.
Hlavným motorom rastu ziskov zostala výroba spracovateľského priemyslu, produkcia v oblasti dodávok energií a výroba ťažobného odvetvia. V rámci spracovateľského priemyslu to bola výroba neželezných kovov, počítačov a telekomunikačných zariadení a chemikálií.
V máji zisky čínskych priemyselných podnikov oproti rovnakému mesiacu minulého roka vzrástli o 21,1 %. Toto tempo bolo pomalšie ako v apríli, v ktorom stúpli o 24,7 %. Aprílové tempo však bolo najsilnejšie od novembra 2023.
(1 EUR = 7,7506 CNY)
Rast ziskov čínskych priemyselných podnikov je výsledkom konjunktúry investícií do umelej inteligencie a pokračujúcej vládnej podpory pre vyspelé odvetvia. To prevážilo nad slabosťou niektorých segmentov sektora nehnuteľností. Zisky čínskych štátnych podnikov sa od začiatku roka do záveru mája zvýšili o 19,6 %. Súkromné firmy dosiahli rast ziskov o 10,7 %.
Hlavným motorom rastu ziskov zostala výroba spracovateľského priemyslu, produkcia v oblasti dodávok energií a výroba ťažobného odvetvia. V rámci spracovateľského priemyslu to bola výroba neželezných kovov, počítačov a telekomunikačných zariadení a chemikálií.
V máji zisky čínskych priemyselných podnikov oproti rovnakému mesiacu minulého roka vzrástli o 21,1 %. Toto tempo bolo pomalšie ako v apríli, v ktorom stúpli o 24,7 %. Aprílové tempo však bolo najsilnejšie od novembra 2023.
(1 EUR = 7,7506 CNY)