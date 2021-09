Zisky čínskych priemyselných podnikov vzrástli v auguste o vyše 10 %

Peking 28. septembra (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov pokračovali v auguste v spomaľovaní rastu, už šiesty mesiac po sebe. Firmy aj naďalej ovplyvňujú vysoké ceny komodít, nové ohniská nákazy novým koronavírusom a nedostatok niektorých kľúčových komponentov.



Zisky čínskych priemyselných podnikov dosiahli v auguste 680,3 miliardy jüanov (89,98 miliardy eur), uviedol v utorok čínsky štatistický úrad. Oproti augustu minulého roka to predstavuje rast o 10,1 %. Na porovnanie, v júli sa zisky podnikov zvýšili medziročne o 16,4 %, v júni zhruba o 20 %, v máji o vyše 36 %, v apríli o 57 % a v marci o viac než 92 %.



Spomaľovanie rastu je dôsledkom vývoja situácie spred roka, keď Čína v zimných mesiacoch a začiatkom jari najviac zápasila s novým koronavírusom a vláda obmedzila aktivity podnikov. Najnovšie sa však pridali ďalšie komplikácie, ako opätovné zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom v niektorých oblastiach Číny, nedostatok čipov a vysoké ceny surovín. To viedlo k spomaleniu tempa rastu produkcie minulý mesiac na viac ako ročné minimum.



Od začiatku roka sa zisky čínskych priemyselných podnikov zvýšili medziročne o 49,5 % na 5,61 bilióna jüanov. Aj v tomto prípade sa tempo rastu spomalilo, keď za obdobie od januára do konca júla dosiahol rast 57,3 % a od januára do konca júna takmer 67 %. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom viac než 20 miliónov jüanov z hlavných operácií.



(1 EUR = 7,5609 CNY)