Zisky čínskych priemyselných podnikov zaznamenali rast

Peking 27. marca (TASR) - Čínske priemyselné podniky zaznamenali rast zisku aj na začiatku tohto roka, pričom tempo rastu sa v porovnaní so záverom roka 2021 zrýchlilo. Pod zrýchlenie rastu sa podpísali najmä sektory, ktoré ťažili z rastu cien komodít. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Sinchua.



Ako v nedeľu informoval čínsky štatistický úrad, zisky čínskych priemyselných podnikov za január a február dosiahli 1,16 bilióna jüanov (165,70 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 5 %. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom viac než 20 miliónov jüanov z kľúčových operácií.



Na porovnanie, v decembri sa ich rast oproti decembru predchádzajúceho roka zvýšil o 4,2 %. Na začiatku roka zverejňuje Čína ekonomické údaje vždy za dva mesiace, aby zmiernila prudké výkyvy v údajoch v dôsledku osláv lunárneho nového roka.



Tržby čínskych priemyselných podnikov dosiahli za január a február 19,4 bilióna jüanov. To znamená medziročný rast o 13,9 %.



K rastu ziskov podnikov za prvé dva mesiace roka prispeli najmä firmy z energetického a ťažobného sektora, a to vďaka vyšším cenám komodít ako ropa a uhlie. Celkovo približne polovica sektorov hospodárstva vykázala za prvé dva mesiace rast firemných ziskov.



Mierne zrýchlenie rastu ziskov čínskych priemyselných podnikov je v súlade s informáciami o zlepšení situácie v oblasti priemyselnej produkcie či maloobchodných tržieb. Vyhliadky však zatieňuje opätovné prudké zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne, za čím je variant omikron, ako aj vojna na Ukrajine.



(1 EUR = 7,0007 CNY)