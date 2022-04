Zisky čínskych priemyselných podnikov vzrástli takmer o desatinu

Peking 27. apríla (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov zaznamenali za 1. štvrťrok tohto roka rast takmer o desatinu, napriek problémom, ktoré firmám na začiatku roka spôsobilo opätovné zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom a prísne obmedzenia zo strany vlády. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe údajov agentúry Sinchua a portálu RTTNews.



Zisky čínskych priemyselných firiem dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 1,96 bilióna jüanov (280,65 miliardy eur). Oproti 1. kvartálu minulého roka to predstavuje rast o 8,5 %. Firmám sa darilo najmä v marci, za ktorý sa zisky podnikov zvýšili o 10,6 %. Za prvé dva mesiace roka rast firemných ziskov predstavoval 5 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa však zisky čínskych podnikov znížili, a to o 3,8 %.



Z vyše 40 odvetví vzrástli zisky firiem vo viac než polovici z nich. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom viac než 20 miliónov jüanov z kľúčových operácií.



Tržby týchto podnikov dosiahli za prvé tri mesiace roka 31,27 bilióna jüanov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 12,7 %.



(1 EUR = 6,9837 CNY)