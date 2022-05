Zisky čínskych priemyselných podnikov klesli najvýraznejšie za 2 roky

Peking 27. mája (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov zaznamenali minulý mesiac pokles, ktorý dosiahol najvýraznejšie tempo za viac než dva roky. Výsledky do veľkej miery ovplyvnili vysoké ceny surovín a protipandemické opatrenia v Číne, ktoré prudko zhoršili už aj tak nemalé problémy dodávateľských sietí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zisky čínskych priemyselných podnikov klesli v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 8,5 %. To je výrazný obrat oproti vývoju v marci, keď sa zisky firiem zvýšili o 12,2 %. Aprílové údaje predstavujú zároveň najprudší medziročný pokles ziskov čínskych priemyselných podnikov od marca 2020.



Vysoké ceny komodít na jednej strane podporili zisky podnikov v niektorých sektoroch, iné firmy však na zvýšené ceny surovín doplatili. Darilo sa najmä firmám v ťažobnej oblasti, kde zisky podnikov vzrástli o 142 %. Naopak, podniky vo výrobnom sektore zaznamenali pokles zisku o 22,4 %.



Aprílový vývoj sa tak výrazne podpísal pod vývoj ziskov priemyselných podnikov od začiatku roka. Zisky čínskych firiem síce vzrástli, tempo rastu sa však prudko spomalilo. Zatiaľ čo od januára do konca marca sa zisky čínskych priemyselných podnikov medziročne zvýšili o 8,5 %, od začiatku roka do konca apríla rast predstavoval iba 3,5 %.