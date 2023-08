Zisky čínskych priemyselných podnikov v 1. polroku klesli o 17 %

Peking 27. augusta 27. augusta (TASR) - Zisky čínskych priemyselných firiem sa v júli v medziročnom porovnaní znížili o 6,7 % a za celý prvý polrok klesli o 16,8 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil v nedeľu čínsky štatistický úrad. Priemysel čelí slabému dopytu v čase, keď sa spomaľuje zotavovanie druhej najväčšej svetovej ekonomiky z následkov pandémie koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zisky čínskych priemyselných výrobcov v júli klesli siedmy mesiac po sebe. Podľa štatistického úradu by k zlepšeniu mohli prispieť klesajúce ceny komodít, čo sa už v júli prejavilo na prvom znížení jednotkových nákladov firiem od začiatku tohto roka.



Zisky v prvom polroku klesli v 28 zo 41 hlavných priemyselných odvetví, pričom najhlbší prepad zaznamenal segment tavenia a spracovania železných kovov, a to o 90,5 %.