Zisky európskych firiem by mali rásť najslabším tempom za 1,5 roka

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje LSEG I/B/E/S.

Autor TASR
Brusel 21. októbra (TASR) - Zisky európskych firiem by mali v 3. kvartáli vykázať iba mierny rast, pričom jeho najnovšie odhadované tempo je najslabšie za 1,5 roka. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje LSEG I/B/E/S.

Podľa týchto údajov by európske firmy mali za 3. štvrťrok vykázať medziročný rast ziskov v priemere o 0,2 %. Ešte pred týždňom analytici očakávali rast na úrovni 0,5 %. Ak sa nový odhad potvrdí, bude to najslabšie tempo rastu ziskov európskych podnikov od 1. štvrťroka 2024.

Odhad vývoja ziskov európskych firiem v 3. kvartáli sa od začiatku tohto roka postupne zhoršuje. Napríklad vo februári odhady vykazovali rast ziskov za dané obdobie na úrovni 12,5 %. Situácia sa prudko zmenila po nástupe obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý obchodné vzťahy s ostatnými krajinami postavil na dovozných clách.
