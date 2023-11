Peking 27. novembra (TASR) - Zisky firiem v čínskom priemysle v októbri vzrástli, už tretí mesiac po sebe, ale tempo ich rastu sa spomalilo. To naznačuje, že priemysel potrebuje väčšiu podporu Pekingu, aby pomohol podporiť rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Podľa údajov čínskeho štatistického úradu sa zisky čínskych priemyselných podnikov v októbri zvýšili medziročne o 2,7 % po náraste o 11,9 % v septembri a o 17,2 % v auguste. Spomalenie ich rastu tak vytvára tlak na úrady v Pekingu, aby poskytli ďalšiu pomoc výrobcom, keďže globálny dopyt neustále klesá.



Za desať mesiacov do konca októbra 2023 sa zisky firiem v čínskom priemysle znížili o 7,8 %.



Čínska ekonomika sa snaží zotaviť z pandémie ochorenia COVID-19, pričom kríza na trhu s bývaním, riziká zadlženia lokálnych vlád, pomalý globálny rast a geopolitické napätie oslabili jej dynamiku.



Doterajšie opatrenia na jej podporu mali len mierny účinok a zvýšili tlak na úrady, aby zaviedli viac stimulov.



Podľa analytikov výrazné spomalenie medziročného rastu ziskov v čínskom priemysle bolo čiastočne spôsobené oživením cien energií.



Prieskum štatistického úradu v rámci indexu nákupných manažérov (PMI) odhalil, že nové objednávky sa v októbri znížili už ôsmy mesiac po sebe. Produkcia však v októbri vzrástla o 4,6 %, a to vďaka silným predajom áut a tržbám reštaurácií.



Experti Goldman Sachs v poznámke napísali, že "rozdiel v ziskoch v rôznych sektoroch a firmách je výrazný". Napríklad zisky v nábytkárskych firmách za prvých 10 mesiacov 2023 medziročne klesli o 11,8 %, zatiaľ čo výrobcovia elektroniky zaznamenali v rovnakom období nárast ziskov o 20,8 %.