Zisky firiem z nemeckého indexu Dax v 3. štvrťroku výrazne klesli

Frankfurt nad Mohanom 17. novembra (TASR) - Najväčšie verejne obchodované akciové spoločnosti v Nemecku zarobili v treťom štvrťroku celkovo výrazne menej ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na priebežných výsledkoch 40 firiem zastúpených v indexe Dax akciovej burzy vo Frankfurte nad Mohanom sa negatívne prejavilo najmä oslabenie automobilového priemyslu, uviedla na základe svojich výpočtov poradenská spoločnosť EY. Zisk spoločností z indexu Dax pred úrokmi a zdanením (EBIT) klesol celkovo o 8,5 % na približne 35,9 miliardy eur. Šesť výrobcov automobilov a dodávateľov automobilového odvetvia zaradených do indexu zaznamenalo v treťom štvrťroku dokonca 45-percentný pokles zisku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



"Rekordné marže, ktoré výrobcovia automobilov dokázali vytvoriť v období boomu po pandémii, zakryli hlboko zakorenené štrukturálne problémy Nemecka ako miesta pre podnikanie," upozornil partner EY Mathieu Meyer. "Nemecko je v tvrdej konkurencii s krajinami, ktoré majú výrazne lepšiu štruktúru nákladov. V dobrých časoch sa to dá prehliadnuť, ale v zlých časoch sa to stáva problémom," dodal.



Rekordné čísla vo finančnom sektore zabezpečili aspoň to, že obrat najväčších hráčov na frankfurtskej burze v treťom štvrťroku celkovo vzrástol o viac ako 1 % na 438,5 miliardy eur.



Najvyšší prevádzkový zisk opäť dosiahla spoločnosť Deutsche Telekom, tentokrát vo výške 6,1 miliardy eur. Nasledovali poisťovňa Allianz (3,9 miliardy eur) a koncern Siemens (2,9 miliardy eur).