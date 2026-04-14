Zisky klesli druhý rok po sebe, no mzdy rástli rýchlejšie ako inflácia
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenské firmy zažili ďalší slabý rok. Tržby v roku 2025 prakticky stagnovali a zisky klesli už druhý rok po sebe. Podniky však napriek tomu zvyšovali mzdy, ktoré rástli rýchlejšie ako inflácia aj samotné tržby. Vyplýva to z analýzy účtovných závierok portálu Finstat.
Celkové tržby spoločností presiahli 90 miliárd eur, no medziročne vzrástli len o 0,1 %. Čistý zisk firiem klesol o 1,1 % na 4,8 miliardy eur. Zisky však klesali miernejšie ako v roku 2024, keď firmy zaznamenali pokles o 3,9 %. Firmy zároveň zvýšili osobné náklady, čiže mzdy zamestnancov, o 5,3 %, čím prekonali infláciu na úrovni 4 %. Rast miezd je však len čiastočne výsledkom vyšších zárobkov, keďže zahŕňa aj odvody. Tie sa zvýšili po úprave sadzieb zdravotných odvodov v roku 2024.
Výsledky neboli rovnaké vo všetkých odvetviach. Najviac sa darilo službám, ktorých tržby vzrástli o 18,3 %, a školstvu a vzdelávaniu s rastom o 14,3 %. Silný rok mali aj informačné technológie, kde tržby stúpli o 9,4 %. Naopak, výrazný pokles zaznamenal sektor energetiky a ťažby, ktorému tržby klesli o takmer štvrtinu. Negatívny vývoj ovplyvnili najmä zmeny v energetických spoločnostiach. Slabý rok malo aj strojárstvo (-10,1 %) a odvetvie odevov a obuvi (-8,5 %), kde sa pod pokles podpísalo aj zatvorenie výroby spoločnosti ECCO v Martine.
Niektoré veľké firmy sa prepadli do výrazných strát. Spoločnosť Tatry Mountain Resorts skončila v strate viac ako 58 miliónov eur, U. S. Steel Košice vykázal stratu vyše 56 miliónov eur. Straty evidovali aj ďalšie priemyselné podniky. Na druhej strane, medzi najziskovejšie firmy patrili SPP Infrastructure s čistým ziskom 278 miliónov eur, Finhold s viac ako 237 miliónmi eur či Stredoslovenská energetika Holding s vyše 109 miliónmi eur.
