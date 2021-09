Zisky korporácií v 2.štvrťroku boli o 1/3 vyššie ako pred pandémiou

Bratislava 3. septembra (TASR) - Zisky korporácií v 2. štvrťroku boli o tretinu vyššie ako pred pandémiou. V medziročnom porovnaní ťahal ziskovosť nefinančných podnikov automobilový priemysel a výroba kovov, vo finančnom sektore zasa banky. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Nefinančné a finančné korporácie na Slovensku v 2. štvrťroku 2021 medziročne zlepšili svoj predbežný hospodársky výsledok o takmer 55 %, ich zisk pred zdanením dosiahol skoro 4,8 miliardy eur. Vysoký rast súvisí s nízkou minuloročnou porovnávacou základňou, pretože podnikateľské prostredie od apríla do júna 2020 výrazne ovplyvnili opatrenia prvej vlny pandémie COVID-19. Aktuálny výsledok je tiež lepší ako v čase pred pandémiou, zisky boli o 37,1 % vyššie ako v 2 . štvrťroku 2019.



Viac ako tri štvrtiny celkového zisku vytvorili nefinančné korporácie, ktoré v 2. štvrťroku 2021 skončili s pozitívnym výsledkom hospodárenia 3,8 miliardy eur. Medziročne sa ich zisk zvýšil o 91,9 %, čo je nárast o 1,8 miliardy eur. Súčasne je to o tretinu lepší výsledok ako v 2. štvrťroku 2019.



Finančné korporácie hospodárili v 2. štvrťroku 2021 so ziskom v objeme 940 miliónov eur, čo bolo o 13,5 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Zníženie celkovej ziskovosti ovplyvnil medziročne nižší zisk poisťovacích korporácií a penzijných fondov, ako aj zložky ostatní finanční sprostredkovatelia. Celkový pokles zisku finančných korporácií zmiernilo zlepšenie hospodárenia peňažných finančných inštitúcií, ich zisk medziročne vzrástol o 146 %. Oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou (k 2. štvrťroku 2019) mali finančné inštitúcie zisk vyšší zhruba o tretinu.



V súhrne nefinančné a finančné korporácie počas 1. polroka 2021 vytvorili zisk 7,9 miliardy eur, v porovnaní s minulým rokom to bola hodnota o takmer 90 % vyššia. Oproti obdobiu pred pandémiou (oproti 1. polroku 2019) sa celkový hospodársky výsledok zvýšil o 16,7 %. Zisk v nefinančných korporáciách bol vyše 6,2 miliardy eur. V porovnaní s 1. polrokom 2020 vzrástol o 53,4 %.



Tohtoročný polročný hospodársky výsledok je súčasne o pätinu vyšší ako v rovnakom období roku 2019. Zisk vo finančných korporáciách za 1. polrok 2021 dosiahol skoro 1,7 miliardy eur, čo je o 5,5 % viac ako v rovnakom období roku 2019. V porovnaní s vlaňajškom je to však trinásťnásobne viac.