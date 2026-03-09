< sekcia Ekonomika
Zisky najväčších bánk v Európe opäť zaostali za konkurenciou z USA
Desať najväčších európskych bánk z pohľadu spravovaných aktív v minulom roku zvýšilo svoj celkový zisk o takmer 8 % na približne 92 miliárd eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. marca (TASR) - Desať najväčších európskych bánk z pohľadu spravovaných aktív v minulom roku zvýšilo svoj celkový zisk o takmer 8 % na približne 92 miliárd eur. Kumulatívny zisk desiatky najväčších bánk v USA sa znížil o približne 9 % na v prepočte 164 miliárd eur, čo bolo stále o takmer 80 % viac v porovnaní s európskou konkurenciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na štúdiu poradenskej spoločnosti EY.
Americké banky predbehli svoju európsku konkurencie v každom roku posledné dekády. Najnovšie údaje naznačujú, že banky v USA pociťujú dôsledky colnej politiky Washingtonu, pričom kvalita ich úverového portfólia sa zhoršila už druhý rok po sebe, uviedol partner EY Ralf Eckert. Americké banky však stále prekonávajú európsku konkurenciu v kľúčových ukazovateľoch, hoci rozdiel sa v posledných rokoch zmenšil, dodal.
Na čele rebríčka hodnotených bánk sa opäť s veľkým náskokom umiestnil americký gigant JPMorgan Chase, ktorý v roku 2025 zarobil približne 48,6 miliardy eur. V Európe dosiahla najvyšší zisk skupina HSBC, a to necelých 19 miliárd eur. Rozdiel v ziskovosti medzi USA a Európou sa tiež mierne znížil. Americké banky zaznamenali v roku 2025 návratnosť kapitálu (RoE) na úrovni 11,6 % v porovnaní s 9,8 % v Európe. V roku 2024 tieto čísla dosahovali 12,1 % a 9 %.
