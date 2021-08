Zisky najväčších globálnych firiem v 3. kvartáli klesnú o 8 %

Londýn 25. augusta (TASR) - Globálne firemné zisky sa v 3. kvartáli zrejme znížia prvýkrát za 18 mesiacov po rekordnom uplynulom štvrťroku, očakáva agentúra Reuters.



Podľa výpočtov Reuters vychádzajúcich z údajov spoločnosti Refinitiv by celkové zisky 2542 najväčších svetových firiem s trhovou kapitalizáciou minimálne 1 miliarda USD (852 miliónov eur) mali v tomto štvrťroku (júl až september) klesnúť o 8 % na 678,2 miliardy USD. V minulom kvartáli (od apríla do júna) dosiahli rekordných 734 miliárd USD.



Dôvodom negatívnych vyhliadok je šírenie delta variantu nového koronavírusu, problémy dodávateľských reťazcov a nárast nákladov na prácu.



Rozsiahle fiškálne stimuly na podporu zotavovania ekonomík a uvoľnenie protiepidemických reštrikcií zvýšili dopyt spotrebiteľov v 2. kvartáli a firmy, ktoré zápasia s narušenými dodávateľskými reťazcami a poklesom zásob zvýšili ceny, aby vykompenzovali nárast vstupných cien, čo podporilo aj zisky.



"Problém v rámci dodávateľských reťazcov a zvyšovanie cien vstupov zrejme pribrzdia rast v 3. kvartáli," uviedol investičný stratég Wells Fargo Asset Management Brian Jacobson. Dodal, že prepravné náklady sú vysoké a že slabnúce fiškálne stimuly môžu spôsobiť zmenu zloženia spotrebiteľských výdavkov.



Odhaduje sa, že zisky firiem v USA v 3. štvrťroku klesnú o 7,2 % po náraste o 12,4 v prechádzajúcich troch mesiacoch. Zisky európskych firiem by sa mali znížiť o 10,3 % a ázijských o 9,6 %.



(1 EUR = 1,1740 USD)