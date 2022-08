Zisky priemyselných podnikov v Číne v júli klesli

Peking 28. augusta (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov zaznamenali minulý mesiac pokles. Aj keď Čína nezverejnila údaje za samotný júl, poukázali na to údaje za sedemmesačné obdobie od začiatku roka. Výsledky spoločností v minulom mesiaci nepriaznivo ovplyvnili nové protipandemické opatrenia čínskej vlády, ako aj vlna horúčav, ktorá sa odrazila na dodávkach energií.



Čínsky štatistický úrad cez víkend oznámil, že zisky čínskych priemyselných podnikov za obdobie od januára do konca júla dosiahli 48,93 bilióna jüanov (7,13 bilióna eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 1,1 %. Vymazali tak rast o 1 %, ktorý zaznamenali za obdobie január až jún. Údaje sa týkajú ziskov veľkých firiem s ročným príjmom viac než 20 miliónov jüanov z kľúčových operácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po objavení sa nových prípadov ochorenia COVID-19 zaviedli úrady opätovné protipandemické obmedzenia. Tie výrazne zasiahli priemyselné centrá ako Šen-čen či Tchien-ťin. K tomu sa pridali spaľujúce horúčavy, ktoré najviac postihli husto obývané oblasti pozdĺž najdlhšej čínskej rieky Jang-c´-ťiang.



(1 EUR = 6,8671 CNY)