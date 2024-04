Zisky ruských bánk klesli aj v marci, pokles bol iba mierny

Moskva 20. apríla (TASR) - Zisky ruských bánk pokračovali minulý mesiac v poklese, rozsah poklesu bol však na rozdiel od vývoja vo februári mierny. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje ruskej centrálnej banky.



Národná banka Ruska koncom tohto týždňa oznámila, že v marci dosiahli zisky ruských bánk 270 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje 2,89 miliardy USD (2,71 miliardy eur). V porovnaní s februárom to predstavuje pokles o necelé 2 %, zatiaľ čo v danom mesiaci klesol objem ziskov bánk o viac než pätinu.



Podľa centrálnej banky mierny pokles spôsobili technické úpravy ocenenia. Objem úverov bánk však zaznamenal ďalší rast, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. To platí pri hypotekárnych, spotrebiteľských aj firemných úveroch.



Minulý týždeň viceguvernérka ruskej centrálnej banky Olga Poljakovová uviedla, že napriek poklesu na začiatku roka by zisky ruských bánk mohli v tomto roku prekonať minuloročný rekord na úrovni 3,3 bilióna rubľov. Prispel k nemu prudký rast spotrebiteľských, hypotekárnych aj firemných úverov. Ruská centrálna banka pritom pôvodne predpokladala, že zisky komerčných bánk tento rok klesnú na 2,3 až 2,8 bilióna rubľov.



