Zisky ruských bánk klesli v septembri o vyše 16 %

Moskva 23. októbra (TASR) - Zisky ruských bánk klesli v septembri o viac než 16 % po tom, ako rast úrokových sadzieb ovplyvnil objem poskytnutých úverov. Uviedla to ruská centrálna banka, ktorá tak nepriamo potvrdila odhady jednej z najväčších ruských bánk VTB, že zvyšovanie úrokových sadzieb sa výrazne odrazí na ziskoch finančných inštitúcií, aj keď najmä v budúcom roku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ruská centrálna banka v týchto dňoch oznámila, že v septembri dosiahli ruské banky celkový zisk na úrovni 296 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje 3,08 miliardy USD (2,91 miliardy eur). V porovnaní s augustom to znamená pokles o 16,2 %.



Banka v reakcii na oslabovanie rubľa zvýšila v auguste hlavnú úrokovú sadzbu mimoriadne o 350 bázických bodov na 12 %. V septembri ju potom posunula na 13 %. Ekonómovia očakávajú, že k ďalšiemu zvýšeniu príde na najbližšom zasadnutí banky, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň.



Kurz rubľa však aj po výraznom zvýšení hlavnej úrokovej sadzby pokračoval v poklese a začiatkom októbra dosiahol viac než 1,5-ročné minimum. Neskôr ho čiastočne stabilizovalo opätovné zavedenie kapitálových kontrol. Mena sa zotavila a v piatok (20. 10.) dosiahla najvyššiu hodnotu za ostatné tri týždne.



VTB, druhá najväčšia banka v Rusku, minulý mesiac uviedla, že vysoké úrokové sadzby pocíti bankový sektor najmä v budúcom roku. Tento rok by však v dôsledku vývoja v predchádzajúcich mesiacoch mal zaznamenať rekordné výsledky. Ako dodala centrálna banka, od začiatku roka do konca septembra dosiahli ruské banky zisky na úrovni 2,4 bilióna rubľov.



(1 EUR = 1,0591 USD)