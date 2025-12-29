< sekcia Ekonomika
Zisky stovky nemeckých spoločností v roku 2025 klesli o 15 %
Autor TASR
Stuttgart 29. decembra (TASR) - Slabý výkon nemeckej ekonomiky v roku 2025 naďalej spôsoboval problémy najväčším verejne obchodovaným spoločnostiam v krajine. Sto podnikov s najväčším obratom dosiahlo zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 102 miliárd eur, čo je o 15 % menej ako v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na štúdiu poradenskej spoločnosti EY.
Celkové tržby stovky najväčších spoločností vzrástli o 0,6 % na približne 1,55 bilióna eur. Približne polovica firiem zaznamenala menší zisk ako v predchádzajúcom roku. „Rok 2025 bol pre nemeckú ekonomiku ďalším krízovým rokom,“ uviedol expert EY Jan Brorhilker. Ekonomika oslabuje, zatiaľ čo geopolitické konflikty a obchodná politika Spojených štátov znižujú ochotu investovať, dodal. Na globálnom trhu sa navyše čoraz viac presadzujú čínske spoločnosti, čo znamená dodatočnú konkurenciu a tlak na náklady. „Nemecké priemyselné spoločnosti so silným zameraním na export to v roku 2025 nemali ľahké,“ priblížil Brorhilker.
Mnohé popredné spoločnosti utlmujú prijímanie nových zamestnancov a rušia pracovné miesta, najmä v administratíve. Problémy sa zreteľne prejavili v kľúčovom automobilovom odvetví, pričom obrat spoločností Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz medziročne klesol o 2 % na približne 437,2 miliardy eur. Chemické spoločnosti boli zasiahnuté ešte viac. Ich zisky klesli o 71 %, zatiaľ čo IT sektor a zdravotníctvo si viedli lepšie.
Na čele zoznamu najziskovejších spoločností v Nemecku sa umiestnil telekomunikačný gigant Deutsche Telekom. Jeho prevádzkový zisk sa za deväť mesiacov do konca septembra 2025 zvýšil o 9 % na 19,4 miliardy eur.
