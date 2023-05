Zisky Toyoty za celý finančný rok aj za 4. kvartál prekonal odhady

Tokio 10. mája (TASR) - Japonská automobilka Toyota v stredu oznámila, že jej zisk za finančný rok 2022/2023 klesol, ale prekonal prognózy. A predstavila pomerne pozitívny odhad pre nový finančný rok. To naznačuje, že problémy v dodávateľskom reťazci sa zmierňujú. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Toyota vykázala za fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. marca 2023, čistý zisk 2,45 bilióna jenov (16,56 miliardy eur). To bolo o 14 % menej ako v predchádzajúcom roku, ale viac ako 2,36 bilióna JPY, s ktorými počítala vo svojej prognóze. Predpovedá tiež zvýšenie tržieb a výnosov v súčasnom finančnom roku.



Japonský automobilový gigant ďalej uviedol, že vo 4. kvartáli (január - marec) sa jeho prevádzkový zisk zvýšil o 35 % na 626,9 miliardy JPY zo 463,86 miliardy JPY v rovnakom období vlani. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali zisk v priemere 553,46 miliardy JPY.



K tomuto výsledku prispel slabý jen, ktorý zvýšil hodnotu tržieb zo zahraničia. A tiež väčšie objemy produkcie, ktoré prevážili vplyv stúpajúcich nákladov na materiál.



Toyota predpovedá v tomto roku (do konca marca 2024) nárast prevádzkového zisku približne o 10 % na 3 bilióny JPY, čo sa zhruba zhoduje s priemernou prognózou analytikov vo výške 3,02 bilióna JPY.



Toyota si udržala pozíciu najväčšieho predajcu automobilov na svete. V minulom finančnom roku predala na celom svete viac ako 10,5 milióna áut vrátane tých, ktoré vyrobili jej dcérske spoločnosti Hino Motors a Daihatsu. V súčasnom finančnom roku predpokladá masívny nárast predaja na 11,4 milióna vozidiel vďaka zmierneniu problémov s nedostatkom čipov. Analytici však varujú, že bude čeliť množstvu výziev.



V Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, je pod tlakom, keďže rýchly prechod na elektrické vozidlá (EV) tam poškodil dopyt po autách so spaľovacími motormi. Musí tiež riešiť problémy dcérskej spoločnosti Daihatsu, ktorá zmanipulovala bezpečnostné testy pre niektoré autá značky Toyota.



V snahe zlepšiť svoju pozíciu v sektore elektrických vozidiel Toyota uviedla, že predstaví 10 nových áut na batérie a jej cieľom je predať 1,5 milióna elektrických vozidiel ročne do roku 2026.



(1 EUR = 147,97 JPY)