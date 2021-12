Zistenia NKÚ o portáli slovensko.sk považuje Remišová za znepokojujúce

Bratislava 17. decembra (TASR) – Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o module úradnej komunikácie, časti Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk, považuje ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) za veľmi znepokojujúce. Tvrdí, že odhalili pravdu o tom, ako "digitálni lídri Smeru Peter Pellegrini a Richard Raši riadili informatizáciu štátu".



"Po nástupe do úradu som sľúbila, že si posvietime na všetky podozrivé zmluvy z minulosti. Preto sme tiež iniciovali aj túto kontrolu NKÚ v prípade portálu slovensko.sk, lebo sme od začiatku mali vážne podozrenia, že to nie je v poriadku," zdôraznila Remišová.



Štát sa podľa nej s vedomím digitálnych lídrov Smeru-SD stal "rukojemníkom" súkromných firiem, keď zadal tvorbu ÚPVS za nevýhodných podmienok. "Niekto vymyslel neodôvodnené zákazkové riešenie, hoci na trhu boli štandardné riešenia za menej a dokonca kvalitnejšie a bola neprimerane zúžená hospodárska súťaž. Je to jednoznačné porušenie finančnej disciplíny a porušenie zákona," myslí si vicepremiérka. Štát podľa nej nemá nad systémom kontrolu, hoci platí za prevádzku ÚPVS 781.156,80 eura s DPH mesačne.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) podľa jej slov robia všetko preto, aby problém vendor lock-inu vyriešili. "Dnes sa nám už darí výrazne znižovať ceny dodávaných služieb a pripravujeme migráciu systémov tak, aby štát mal nad nimi plnú kontrolu. Vyviazať sa zo starých nevýhodných zmlúv však nie je také jednoduché," skonštatovala Remišová.



Kontrola podľa nej potvrdila, že obstaranie modulu nesie so sebou znaky nehospodárnosti, neefektívnosti a neúčelnosti vynaložených prostriedkov. Zároveň považuje za "kriminálne", že NASES v minulosti nevykonával fyzickú inventúru majetku z oblasti informačno-komunikačných technológií v lehote určenej zákonom o účtovníctve. "Správa NKÚ jednoznačne potvrdzuje, že trestné oznámenie, ktoré bolo v súvislosti so spomínanými skutočnosťami podané, je absolútne opodstatnené a je jasné, že Rašiho a Pellegriniho reči o tom, že tak boli zverejnené štátne tajomstvá, sú len obyčajné bludy," dodala Remišová.



Modul úradnej komunikácie, 34 mesiacov meškajúcu časť portálu slovensko.sk, možno podľa NKÚ označiť za ukážkový príklad pochybení v rámci informatizácie, a to vrátane tzv. vendor lock-in problému. Vyplýva to zo záverov kontroly NKÚ, ktoré jeho zástupcovia priblížili na piatkovej tlačovej konferencii. Kontrolu úrad realizoval v NASES, pričom preveroval obdobie od roku 2017 dodnes.