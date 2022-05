Žitňanská nepodporí rodinný balík, ak bude bez opatrení pre ŤZP

Bratislava 19. mája (TASR) - Legislatívny balík určený na pomoc rodinám by mal obsahovať opatrenia pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Myslí si to poslankyňa zo strany Za ľudí Jana Žitňanská. V koalícii rokuje o tom, aby sa príspevok na voľnočasové aktivity pre deti dal využiť aj na rehabilitáciu či iné potreby pre zdravotne postihnuté deti. Ak to návrh nebude obsahovať, nemôže za taký zákon hlasovať.



"Pre mňa je úplne kľúčové v tejto situácii pomôcť ľuďom, ktorí majú v rodine ťažko zdravotne postihnutého človeka, pretože tieto rodiny čelia chudobe asi najviac," vyhlásila Žitňanská na štvrtkovej tlačovej konferencii. Pripomenula, že keď minister financií Igor Matovič (OĽANO) minulý rok predstavil daňovú revolúciu, upozornili ho na deti so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú terapie, logopédov či rehabilitácie, ktoré sú často drahé a rodičia ich musia hradiť zo svojho.



Žitňanská dostala prísľub, že návrh to bude zohľadňovať, no legislatívny návrh to podľa nej neobsahoval. "Informovala som koaličných partnerov aj ministra financií Matoviča, že ak nebude v návrhu napísané, že tento príspevok môžu využiť aj na rehabilitáciu alebo iný typ služby, ktorú potrebujú, neviem hlasovať za tento zákon," dodala.



Rokovať chce aj o tom, aby nebol krátený príspevok ľuďom, ktorí ho poberajú za opatrovanie svojho ťažko postihnutého blízkeho. Ten je im podľa jej slov krátený, hneď ako začnú poberať dôchodok.



Poslankyňa zo Za ľudí a primátorka Lučenca Alexandra Pivková tvrdí, že Matovič spolu so štátnym tajomníkom rezortu financií Marcelom Klimekom na stretnutí prisľúbili individuálne opatrenia pre samosprávy. Opatrenia sa podľa nej majú týkať len preklenutia vážnej situácie. Mohlo by ísť napríklad o možnosť uvoľnenia prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky či preklasifikovanie už poskytnutých návratných finančných zdrojov, tzv. pôžičiek. Hovorila tiež o možnosti poskytnúť ďalšie návratné i nenávratné zdroje. Dodala, že samosprávy si podľa tohto návrhu majú vyčísliť výdavky a začať rokovať.



Ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák pre TASR však reagoval, že ZMOS nikto nekontaktoval. Odmieta čiastkové a individuálne rokovania a dohody, ktoré zahŕňajú len vybrané samosprávy blízke koaličným politikom. Kaliňák pripomína, že ZMOS je hlasom väčšiny samospráv na Slovensku, nielen istej skupiny.