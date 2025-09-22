< sekcia Ekonomika
Živnostenská komora navrhla úľavy z konsolidačných opatrení
Zavedenie povinných sociálnych odvodov pre živnostníkov s nízkymi príjmami považuje SŽK za mimoriadne nevhodný krok.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenská živnostenská komora (SŽK) vníma potrebu konsolidácie verejných financií, no upozornila na negatívne vplyvy navrhnutých opatrení. Pre drobných živnostníkov s nízkym mesačným príjmom preto navrhla úľavy, ktoré by ich neodradili od ďalšieho podnikania.
„Navrhované opatrenia prinesú nielen nové náklady, ale aj zníženie príjmov z podnikania. To povedie k zhoršeniu podnikateľského prostredia na Slovensku, zvýšeniu jeho nákladovosti, poklesu atraktivity a oslabeniu konkurencieschopnosti,“ upozornil predseda SŽK Oldřich Holiš.
Medzi najvýznamnejšie negatívne opatrenia komora zaradila nárast zdravotných odvodov o 1 %, zvýšenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zo súčasných 50 % na 60 % priemernej mzdy, čo spôsobí rast minimálnych povinných odvodov o 20 %. Ďalej je to skrátenie odvodových prázdnin z 12 na šesť mesiacov v kombinácii so zavedením povinných platieb do sociálnych fondov vo výške 131,34 eura mesačne a predĺženie obdobia PN hradeného zamestnávateľom z desať na 14 dní.
Zavedenie povinných sociálnych odvodov pre živnostníkov s nízkymi príjmami považuje SŽK za mimoriadne nevhodný krok. „Navrhujeme preto, aby sa výška sociálnych odvodov pri príjmoch do 500 eur mesačne rátala z vymeriavacieho základu vo výške 13 % priemernej mzdy. Takéto nastavenie zmierni dopad odvodových povinností a zároveň neodradí ľudí od hľadania ďalších zdrojov príjmov,“ priblížil Holiš.
Komora súčasne navrhla, aby sa predĺženie obdobia vyplácania práceneschopnosti zamestnávateľom z desať na 14 dní nevzťahovalo na firmy do desať zamestnancov. Toto opatrenie by podľa nej umožnilo malým prevádzkam udržať si primerané náklady na pracovnú silu a neohrozovalo by ich existenciu.
