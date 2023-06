Živnostenský zväz: Treba riešiť nedostatok absolventov v remeslách

Bratislava 9. júna (TASR) - Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) vníma ako vážny problém prehlbujúci sa nedostatok absolventov a pracovníkov vyučených v remeslách. Zväz preto predstavil návrhy na zlepšenie postavenia živnostníkov a malých a stredných podnikateľov (MSP) na Slovensku spolu s požiadavkou, aby aj živnostníci mali priame zastúpenie v tripartite. Vyhlásili to prezident SŽZ Stanislav Čižmárik a viceprezident SŽZ Ján Palenčár po diskusii so zástupcami politických strán na piatkovom sneme zväzu.



"Ako veľmi vážny problém vnímame neustále sa prehlbujúci nedostatok absolventov a pracovníkov vyučených v remeslách. O príčinách tohto trendu budeme koncom júna diskutovať na stretnutí s riaditeľmi stavebných stredných odborných škôl. Nadväzne na toto stretnutie pripravujeme deklaráciu s návrhmi opatrení na zlepšenie stavu výučby v odbornom školstve," vyhlásil Čižmárik. Zväz chce zefektívniť financovanie stredných odborných škôl a finančne podporovať vznik nadpodnikových vzdelávacích centier, kde sa budú vzdelávať žiaci a dospelí pre nedostatkové remeselné profesie.



"Podnikatelia vytvárajú reálne ekonomické hodnoty, dávajú prácu iným, prispievajú na rozvoj kultúry a športu, sú pilierom inovácií a výskumu. Majú preto plné právo tiež očakávať od vlády viac. Viac podporných nástrojov pre malé podniky, viac investícií do odborného školstva, ktoré pripravuje budúcich pracovníkov a podnikateľov, a tiež viac záujmu o ich regionálne aktivity a problémy," uviedol Čižmárik v súvislosti s tým, že SŽZ je pripravený aj v ďalšom volebnom období zastupovať záujmy živnostníkov a MSP na národnej či európskej úrovni.



"Sme veľmi radi, že so zástupcami politických strán sme sa zhodli tak v potrebe podpory MSP a živnostníkov, ako aj v potrebe zvýšenia limitu pre platcovstvo DPH zo súčasných 50.000 na zhruba 80.000 eur. Rovnako sme sa zhodli aj na potrebe zmeny vzdelávacieho systému tak, aby reagoval na potreby trhu práce, čo v súčasnosti vidíme ako veľký problém," uviedol Palenčár. Dodal, že vláda by mala riešiť problémy živnostníkov a MSP rovnako ako problémy veľkých spoločností, a preto je potrebné, aby aj živnostníci mali priame zastúpenie v tripartite.



Po skončení panelovej diskusie sa konalo zasadnutie Snemu SŽZ, na ktorom delegáti schválili správu o hospodárení a výročnú závierku za rok 2022, ako aj hlavné zámery na rok 2023.