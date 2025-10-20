< sekcia Ekonomika
Živnostenský zväz upozorňuje na slabú kontrolu podmienok podnikania
Problémom sivej ekonomiky nie sú podľa neho podnikatelia, ale tí ľudia, ktorí poskytujú rôzne činnosti a služby bez adekvátnych oprávnení na podnikateľskú činnosť.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) upozorňuje na nedostatočnú aktivitu štátnych kontrolných orgánov v rámci dodržiavania podmienok na výkon podnikateľskej činnosti ľuďmi, ktorí často nemajú odbornú spôsobilosť ani žiadne podnikateľské oprávnenie. Uviedol to SŽZ v súvislosti s opatreniami vlády na elimináciu daňových únikov na Slovensku.
„Nekalá konkurencia a neodborné služby spôsobujú hospodárske škody tak spotrebiteľom, poctivým podnikateľom a v neposlednom rade štátu pri krátení daní a obchádzaní daňovo-odvodových povinností,“ uviedol SŽZ. Problémom sivej ekonomiky nie sú podľa neho podnikatelia, ale tí ľudia, ktorí poskytujú rôzne činnosti a služby bez adekvátnych oprávnení na podnikateľskú činnosť. Rovnako tieto aktivity nie sú zo strany štátu nijako monitorované ani sankcionované.
Zväz pripomenul, že prijaté konsolidačné opatrenia verejných financií na budúci rok zasiahli vo výraznej miere živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby nárastom vymeriavacích základov a sadzieb pre platby poistného. Údaje o nízkych platbách daní a odvodov sa podľa neho stali nástrojom očierňovania ľudí, ktorí sa rozhodli vo vlastnom mene podnikať, teda napríklad pracovať 12 a viac hodín denne, bez nároku na dovolenku, odškodnenie pri úrazoch alebo chronických ochoreniach spojených s podnikaním.
„Zdôrazňujeme, že živnostníci platia dane a sociálne a zdravotné odvody podľa pravidiel, ktoré im ukladajú platné zákony a nariadenia. Minimálne dôchodky, ktoré sú im priznávané, istou formou dokonca šetria zdroje dôchodkového systému, pretože ako predtým zamestnané osoby by z tohto priebežného dôchodkového systému odčerpávali ďaleko vyššie sumy,“ doplnil SŽZ.
Zároveň upresnil, že ešte v marci tohto roka upozorňoval na potrebu navýšenia limitov na povinnú registráciu dane z pridanej hodnoty (DPH) aspoň na úroveň 85.000 eur, čím by sa zabezpečilo, že sa režim DPH bude týkať len relevantných ekonomických subjektov. Ďalej navrhoval, aby sa zaviedla nulová tolerancia na oneskorené úhrady faktúr v rámci boja s druhotnou platobnou neschopnosťou. Na druhej strane zväz nespochybňuje zmysel modernizačných opatrení vlády, akými je zavádzanie e-faktúry alebo platieb prostredníctvom QR kódov.
„Nekalá konkurencia a neodborné služby spôsobujú hospodárske škody tak spotrebiteľom, poctivým podnikateľom a v neposlednom rade štátu pri krátení daní a obchádzaní daňovo-odvodových povinností,“ uviedol SŽZ. Problémom sivej ekonomiky nie sú podľa neho podnikatelia, ale tí ľudia, ktorí poskytujú rôzne činnosti a služby bez adekvátnych oprávnení na podnikateľskú činnosť. Rovnako tieto aktivity nie sú zo strany štátu nijako monitorované ani sankcionované.
Zväz pripomenul, že prijaté konsolidačné opatrenia verejných financií na budúci rok zasiahli vo výraznej miere živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby nárastom vymeriavacích základov a sadzieb pre platby poistného. Údaje o nízkych platbách daní a odvodov sa podľa neho stali nástrojom očierňovania ľudí, ktorí sa rozhodli vo vlastnom mene podnikať, teda napríklad pracovať 12 a viac hodín denne, bez nároku na dovolenku, odškodnenie pri úrazoch alebo chronických ochoreniach spojených s podnikaním.
„Zdôrazňujeme, že živnostníci platia dane a sociálne a zdravotné odvody podľa pravidiel, ktoré im ukladajú platné zákony a nariadenia. Minimálne dôchodky, ktoré sú im priznávané, istou formou dokonca šetria zdroje dôchodkového systému, pretože ako predtým zamestnané osoby by z tohto priebežného dôchodkového systému odčerpávali ďaleko vyššie sumy,“ doplnil SŽZ.
Zároveň upresnil, že ešte v marci tohto roka upozorňoval na potrebu navýšenia limitov na povinnú registráciu dane z pridanej hodnoty (DPH) aspoň na úroveň 85.000 eur, čím by sa zabezpečilo, že sa režim DPH bude týkať len relevantných ekonomických subjektov. Ďalej navrhoval, aby sa zaviedla nulová tolerancia na oneskorené úhrady faktúr v rámci boja s druhotnou platobnou neschopnosťou. Na druhej strane zväz nespochybňuje zmysel modernizačných opatrení vlády, akými je zavádzanie e-faktúry alebo platieb prostredníctvom QR kódov.