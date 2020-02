Živnostníci po zániku živnosti nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti

Bratislava 13. februára (TASR) - Živnostníci v rámci svojich odvodov do Sociálnej poisťovne (SP) neplatia poistné v nezamestnanosti. Preto im v prípade ukončenia živnosti ani nevzniká nárok na túto dávku.



Nárok, podľa informácií poisťovne, majú iba na dávku nemocenské a časť odvodov putuje aj na ich budúce dôchodky. Ak si živnostník v prípade ukončenia živnosti chce nárokovať na dávku v nezamestnanosti, musí si takéto poistné platiť ako dobrovoľne poistená osoba. Vtedy, po splnení podmienky potrebného obdobia poistenia v nezamestnanosti – teda 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, živnostníkovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká. Podmienkou je aj to, že poistenie musí mať zaplatené včas a v správnej sume. SP preto upozorňuje všetky SZČO na túto skutočnosť, pretože často dochádza k omylom.



Sociálna poisťovňa evidovala k 31. 1. 2020 takmer 220.000 SZČO, ktoré platili povinné sociálne odvody.