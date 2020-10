Živnostníci považujú nové opatrenia pre podnikateľov za likvidačné

Žilina 15. októbra (TASR) – Slovenská živnostenská komora (SŽK) považuje nové opatrenia vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 za likvidačné pre mnohých podnikateľov v oblasti gastronómie, hotelierstva, wellness či fitness centier. Predseda SŽK Oldřich Holiš upozorňuje, že „klincom do rakvy“ bude pre viacerých živnostníkov a podnikateľov podanie daňového priznania za rok 2019, splatné k 31. októbru 2020.



SŽK žiada odpustenie platieb odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne najmä pre prevádzky, ktoré sú priamo, ale aj nepriamo zaviazané dodržiavať opatrenia platné od štvrtka (15. 10.). "Navrhujeme rýchlu pomoc - odklad zaplatenia daňovej povinnosti za rok 2019, zastavenie platieb DPH dotknutých sektorov a pridružených dodávateľov, odpustenie všetkých odvodov počas platnosti opatrení, navýšenie príspevku na udržanie pracovného miesta, okamžitú refundáciu nájmu na základe čestného prehlásenia," uviedol Holiš.



"SŽK apeluje na vládu, aby 'štátna pomoc' skutočne pomáhala a neniesla len názov štátnej pomoci. Živnostníkom, rodinným firmám a malým podnikateľom vznikajú niekoľkotisícové náklady spojené s nájmom, odvodmi, energiami, hygienickými opatreniami aj počas obmedzenia, ale aj zatvorenia prevádzky. Živnostníci, rodinné podniky a zamestnávatelia zvládli dosah opatrení z prvej vlny prevažne z vlastných zdrojov a vlastným úsilím. To sa však tentokrát nemusí zopakovať," dodal predseda SŽK.