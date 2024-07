Živnostníci, pozor: Novú výšku poistného treba uhradiť do 8. augusta

Bratislava 29. júla (TASR) - Novú výšku poistného musia živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) uhradiť do 8. augusta. Týka sa to ľudí, ktorí si podali daňové priznanie za rok 2023 v riadnom termíne do 31. marca 2024. V pondelok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Sociálna poisťovňa počas uplynulého mesiaca informovala 175.865 SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2024. Listom, teda v papierovej forme im zaslala 142.307 zásielok a elektronicky do elektronických schránok ďalších 33.558," uviedol Kontúr.



Dodal, že viac ako 32.749 oznámení sa týkalo vzniku alebo zániku sociálneho postenia a 143.116 SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Väčšina živnostníkov, a to konkrétne 132.754, bude platiť minimálne poistné. Maximálnu výšku poistného bude od júla 2024 uhrádzať 90 osôb.



Povinnosť uhradiť novú výšku poistného nemajú podľa Kontúra živnostníci, ktorí si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženom termíne. Táto skupina SZČO dostane od poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra a novú sumu zaplatia prvý raz do 8. novembra 2024.



SP odporúča, aby si živnostníci upravili výšku platby v trvalom bankovom príkaze a skontrolovali si aj variabilný a špecifický symbol k platbe. Včasným nastavením správnej platby sa podľa nej predíde vzniku dlhu voči poisťovni a predpísaniu penále za omeškanie.



Ak živnostníci neuhradia poistné vôbec alebo ho zaplatia v nižšej sume, tak im SP predpíše dlžné poistné. Poisťovňa predpisuje dlžné poistné podľa Kontúra len vtedy, ak jeho výška prekročí hranicu piatich eur.



"Ak SZČO uhradí poistné s oneskorením alebo v nižšej sume, Sociálna poisťovňa má zo zákona povinnosť predpísať aj penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená poukázaním dlžnej sumy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatením dlžnej sumy v hotovosti, zaplatením dlžnej sumy exekútorovi alebo do dňa, v ktorom začala Sociálna poisťovňa vykonávať kontrolu," uzavrel hovorca.