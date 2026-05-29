Živnostníci prijali so znepokojením vyjadrenia premiéra
SŽZ a SŽK považujú za dôležité zdôrazniť, že paušalizovanie tohto stavu vytvára v spoločnosti skreslený obraz o státisícoch drobných podnikateľov.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) a Slovenská živnostenská komora (SŽK) „s hlbokým záujmom, ale aj znepokojením“ prijali vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré odzneli v utorok (26. 5.) na slávnostnej časti rokovania zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Uviedli to obe živnostenské organizácie v spoločnej tlačovej správe v reakcii na príhovor predsedu vlády SR, ktorý uviedol, že 65 % živnostníkov neodvádza daň z príjmu.
SŽZ a SŽK považujú za dôležité zdôrazniť, že paušalizovanie tohto stavu vytvára v spoločnosti skreslený obraz o státisícoch drobných podnikateľov. Živnostníci na Slovensku dlhodobo vykazujú svoju činnosť presne v zmysle platných predpisov a v plnom súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
Súčasné nastavenie daňového a odvodového systému podľa živnostenských organizácií predstavuje legálne nástroje, ktoré vytvoril samotný štát s cieľom podporiť rozvoj drobného podnikania. Ak sa legislatívne pravidlá ukazujú ako neefektívne, riešením by mala byť ich konštruktívna úprava, nie prenášanie zodpovednosti na občanov, ktorí tieto nástroje legitímne využívajú.
„Naše organizácie zásadne odmietajú nelegálne zamestnávanie či iné formy nekalého podnikania, avšak cesta k náprave vedie cez spravodlivé a komplexné vyhodnotenie príčin aktuálneho stavu,“ zdôraznili SŽZ a SŽK.
Živnostníci na Slovensku podľa nich podnikajú bez výraznej systémovej podpory, často znášajú celú mieru podnikateľského rizika sami a ručia celým svojím osobným majetkom. Zároveň vytvárajú pracovné príležitosti a zabezpečujú stabilné živobytie pre svoje rodiny v regiónoch. V porovnaní so zamestnancami čerpajú minimálnu nemocenskú podporu a v záujme udržania podnikania pracujú aj v situáciách, keď by iní zostali na práceneschopnosti. Mnohí si pritom plne uvedomujú, že optimalizácia odvodov môže mať v budúcnosti priamy vplyv na výšku ich dôchodkového zabezpečenia.
Za skutočné bariéry rastu slovenskej ekonomiky považujú predovšetkým vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, pretrvávajúcu administratívnu náročnosť, časté legislatívne zmeny, ktoré znižujú predvídateľnosť podnikateľského prostredia, ako aj pretrvávajúce nedostatky vo vymožiteľnosti práva. Práve tieto oblasti si podľa nich vyžadujú systémové riešenia a otvorenú odbornú diskusiu.
SŽZ a SŽK sú pripravené viesť s predsedom vlády SR a predstaviteľmi príslušných rezortov konštruktívny a odborný dialóg. „Naším spoločným cieľom by malo byť hľadanie opatrení, ktoré na jednej strane zefektívnia výber daní a odvodov, no na druhej strane zachovajú a zlepšia podmienky pre rozvoj živnostníkov a malého podnikania na Slovensku,“ dodali živnostenské organizácie.
Premiér za účasti ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) v utorok v Bratislave na slávnostnej časti rokovania zhromaždenia delegátov SOPK uviedol, že 65 % živnostníkov nezaplatilo ani euro dane, šedá ekonomika predstavuje 17 miliárd eur a výber dane z pridanej hodnoty je v desaťpercentnom deficite.
