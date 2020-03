Živnostníci rozšírili svoje požiadavky na vládu

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) požiadal listom premiéra Igorova Matovičova (OĽaNO) o urýchlené stretnutie a prerokovanie opatrení na pomoc živnostníkom postihnutým pandémiou ochorenia COVID-19. SŽZ rozšíril svoje požiadavky zo 14. marca o štátnu kompenzáciu príjmov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a o štátny príspevok na úhradu miezd zamestnancom, ktorým živnostníci a malé podniky pre zatvorené prevádzky nemôžu prideľovať prácu.



"Už od polovice marca s napätím sledujú živnostníci a malí podnikatelia rôzne opatrenia, prijímané ústredným krízovým štábom, a zažívajú obdobie úplnej neistoty ich ďalšej osobnej existencie," uviedol vo štvrtok SŽZ v tlačovej správe. Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik zdôraznil, že denne dostáva e-mailové správy a prosby od živnostníkov, ktorí nemajú možnosť vykonávať svoju prácu, aby vláda myslela na to, že sa ocitli v situácii bez akéhokoľvek príjmu. Čižmárik upozornil, že živnostníci a ďalšie SZČO nemajú nárok na nezamestnanecké dávky, sú zmluvne zaviazaní financovať náklady, ako napríklad nájom, energie, odvody, poplatky, ale aj mzdy a odvody za svojich zamestnancov. "Často zamestnávajú aj rodinných príslušníkov, a tak sú celé ich rodiny v situácii veľkej neistoty z budúcnosti. Práve teraz očakávajú podporu od štátu, aby prežili," dodal Čižmárik.



SŽZ navrhuje kompenzáciu príjmov pre všetky SZČO, ktoré stratili príjmy z dôvodu povinného uzatvorenia prevádzok alebo obmedzenia styku osôb v rámci preventívnych opatrení. Táto kompenzácia by mohla podľa zväzu predstavovať fixnú sumu, napríklad 1500 eur alebo určitý pomerný percentuálny podiel z príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom roku podnikania. Zväz navrhol aj štátny príspevok na úhradu minimálne 70 % náhrady mzdy pre zamestnancov malých prevádzok, ktorým zamestnávatelia nemôžu prideľovať prácu pre ich uzatvorenie alebo obmedzenie styku osôb v rámci preventívnych opatrení.



SŽZ zopakoval aj svoje staršie požiadavky na odklad odvodov, poistného a daní pre SZČO o tri mesiace, odpustenie odvodov, poistného a daní pre zamestnancov poberajúcim náhradu mzdy pre prekážky na strane zamestnávateľa či poskytnutie preklenovacích bezúročných pôžičiek na prevádzkové náklady so splatnosťou minimálne dva roky, a s odloženým začiatkom splácania istiny o pol roka.