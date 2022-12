Živnostníci si do konca roka môžu znížiť dane, radí odborníčka

Bratislava 18. decembra (TASR) - Živnostníci si môžu do konca roka znížiť dane. Upozornila na to Karin Fuentesová, majiteľka Digitoo, spoločnosti, ktorá sa venuje digitalizácii účtovných procesov.



Živnostníci sa do obratu vo výške 49.790 eur môžu rozhodnúť, či budú uplatňovať paušálne alebo reálne výdavky a tým ovplyvniť výšku základu dane. Pri poskytovaní služieb, ako je napríklad poradenstvo či informačné technológie, kedy sú podľa odborníčky vstupné náklady minimálne, je najvýhodnejšie uplatniť si paušálne výdavky. "V prípade paušálnych výdavkov už potom nie je priestor na ďalšie zníženie základu dane využitím legislatívy," uviedla Fuentesová.



Daňovník však môže predĺžením lehoty na podanie daňového priznania ovplyvniť napríklad začiatok platenia sociálnych odvodov, ak ide o novú živnosť. "Taktiež, ak daňovník zarobil viac ako rok predtým, ak si predĺži lehotu na podanie daňového priznania, vyššie sociálne odvody začne platiť neskôr," doplnila odborníčka.



Ak si daňovník uplatňuje skutočné výdavky, môže si viesť daňovú evidenciu alebo jednoduché či podvojné účtovníctvo. "Tento spôsob uplatňovania výdavkov môže byť vhodný pre podnikateľov, ktorí majú vysoké vstupy, napríklad remeselníci," uzavrela Fuentesová.