Živnostníci si prechodom na s.r.o. môžu oddialiť hypotéku aj o 2 roky
Čím neskôr v priebehu roka dôjde k zmene právnej formy podnikania, tým väčšie je riziko, že záujemca bude musieť na hypotéku čakať ešte dlhšie.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Rastúce daňovo-odvodové zaťaženie motivuje mnohých živnostníkov k ukončeniu živnosti a prechodu na jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzením (s. r. o.). Hoci si týmto krokom znížia náklady, z pohľadu bánk ide o významnú prekážku pri získaní hypotéky. Zmena právnej formy totiž preruší kontinuitu podnikania a klient môže na novú hypotéku čakať aj ďalšie dva roky, upozornila riaditeľka pre úvery spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová.
„Podnikatelia, ktorí v blízkej dobe plánujú kúpu bývania cez hypotéku, by mali vedieť, že zmena formy podnikania môže ich zámer zásadne skomplikovať. Banky pri posudzovaní úveru vychádzajú z uzavretého účtovného obdobia a sledujú kontinuitu podnikania. Ukončenie živnosti a pokračovanie v podnikaní ako s. r. o. nie je v banke akceptovateľné. Vlastník s. r. o. a živnostník sú pre banky dve samostatné entity, ktoré nedokážu prepojiť, aj keď ide o tú istú osobu a činnosť,“ vysvetlila Šablová.
Poukázala na to, že kým dlhoročný živnostník môže získať hypotéku s dobrými podmienkami, po ukončení živnosti a založení s. r. o. sa naňho banka pozerá novou optikou. „A hoci sa jeho podnikaniu darí rovnako a jeho tržby sú stabilné, úver pri dokladovaní príjmu z novej s. r. o. po ukončení živnosti nemusí dostať,“ varovala odborníčka.
Vo všeobecnosti podľa nej platí, že banky preferujú podnikateľov s dlhšou históriou. Čím neskôr v priebehu roka dôjde k zmene právnej formy podnikania, tým väčšie je riziko, že záujemca bude musieť na hypotéku čakať ešte dlhšie.
„Ak podnikateľ napríklad v roku 2025 podnikal ako SZČO, v marci 2026 živnosť zruší a založí si s. r. o., o novú hypotéku môže reálne požiadať až po podaní daňového priznania za s. r. o., teda najskôr v roku 2027. Niektoré banky navyše vyžadujú minimálne jedno, inde dokonca dve ukončené účtovné obdobia. V takom prípade sa reálna žiadosť o úver môže posunúť až do roku 2028,“ priblížila Šablová.
Ak je teda hypotéka pre podnikateľa prioritou, je podľa nej rozumné zvážiť odloženie zmeny právnej formy až po jej schválení a načerpaní. „Ak klient plánuje riešiť bývanie, odporúčam najprv vybaviť a načerpať hypotéku, až potom meniť formu podnikania. Inak si môže zbytočne zatvoriť dvere k financovaniu na jeden až dva roky,“ dodala odborníčka.
