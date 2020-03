Živnostníkom sa nepáči v podpore podmienka preukázania poklesu tržieb

Bratislava 31. marca (TASR) – Živnostníci ocenili opatrenia vlády na podporu ekonomiky postihnutej pandémiou ochorenia COVID-19, no chceli by ich ešte doplniť. Nepáči sa im podmienka poklesu tržieb, nutná na získanie štátnej pomoci. Živnostníci tiež žiadajú odklad odvodov pre všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) bez ohľadu na mieru poklesu tržieb. Navrhnuté príspevky na kompenzáciu straty príjmov sú podľa Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) nízke a nepokryjú náklady živnostníkov.



Podmienka preukázania poklesu tržieb je podľa SŽZ v praxi neuskutočniteľná, pretože napríklad stavebné firmy fakturujú až za vykonané dielo a splatnosť faktúr je zvyčajne 21 - 30 dní, takže výpadok tržieb bude časovo posunutý. Podľa prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika majú niektoré prevádzky nepravidelné príjmy a v porovnaní s minulým rokom nemusí vzniknúť významný rozdiel v tržbách práve v dotknutých mesiacoch. Problém vidí šéf živnostníkov aj u začínajúcich podnikateľov. „"Začínajúci podnikatelia, ktorí podnikajú menej ako jeden rok, nemajú ako preukázať mieru poklesu tržieb," uviedol Čižmárik.



Príspevok pre SZČO, vo výške ako je navrhnutý, podľa miery poklesu tržieb, živnostníkom údajne nepomôže. Nedokážu podľa SŽZ pokryť prevádzkové náklady svojej činnosti a súčasne svoje osobné životné náklady. "SZČO má na rozdiel od zamestnanca ďalšie náklady spojené s podnikaním, ktoré musí ďalej financovať, ako napríklad nájomné, energie, náklady na udržiavanie kvality zásob, poplatky za odpady a mnohé ďalšie," dodal Čižmárik.



Zväz preto listom požiadal premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby sa pri implementácii opatrení do legislatívy zohľadnili jeho návrhy opatrení v súvislosti s platbami odvodov a kompenzáciou príjmov pre SZČO.