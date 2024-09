Životná úroveň v hlavných mestách V4 je nadpriemerná

Bratislava 3. septembra (TASR) - Regióny hlavných miest krajín Vyšehradskej skupiny (V4) zaznamenali v poslednom desaťročí rast životnej úroveň obyvateľstva. Týmto mestám sa úspešne podarilo prekonať následky hospodárskej krízy a etablovať sa v rámci Európskej únie (EÚ). Medzi metropolami krajín V4 je pritom Varšava najzaujímavejšou investičnou lokalitou. Informovala o tom v utorok analytička finančnej skupiny Wood & Company Eva Sadovská.



Spomedzi regiónov metropol V4 by mala najvyššiu úroveň dosahovať Praha s hodnotou 207 % z priemeru EÚ. Nasleduje región Varšavy s úrovňou 162 %, región Budapešti dosiahol úroveň 158 % a Bratislavský kraj 146 %.



"Regióny všetkých hlavných miest V4 zaznamenali za poslednú dekádu nárast populácie, a to aj napriek tomu, že niektorým krajinám ako celku počet obyvateľov za dekádu klesol. Nadpriemerná životná úroveň či vyššia kúpna sila je v hlavných mestách a ich okolí ovplyvnená aj nízkou mierou nezamestnanosti. Ukázalo sa, že sledované metropoly nezaznamenali významné prepady počtu zamestnaných ani počas pandémie," priblížila odborníčka.



Okrem vysokej zamestnanosti by sa v týchto mestách mala taktiež koncertovať a neustále rozvíjať stavba administratívnych budov, nákupných centier, logistických centier, priemyselných parkov a rezidenčných komplexov. Tempo ich vývoja pritom podľa Sadovskej korešponduje s aktuálnym a očakávaným ekonomickým vývojom. Rast podľa nej zaznamenali najmä administratívne budovy, pričom najväčší rozvoj, a to o 51 % v poslednom desaťročí, zaznamenala Varšava.



Hlavné mesto Poľska je podľa analytičky spomedzi krajín V4 najzaujímavejšie z hľadiska investícií. V rámci prieskumu zameranom na preferencie európskych investorov do realít sa Varšava umiestnila v top desiatich investorských destináciách, konkrétne na ôsmom mieste. Poľsko malo celkovo ako krajina obsadiť tretiu priečku v tomto rebríčku po Veľkej Británii a Nemecku.



"Naše skúsenosti s varšavským realitným trhom potvrdzujú jeho potenciál a dynamiku. Ide o mesto s bohatou obchodnou tradíciou, výraznou koncentráciou domácich i nadnárodných firiem a aktívnou burzou, čo odzrkadľuje aj silný záujem investorov. Aj vďaka tomu ide o najlikvidnejší trh spomedzi krajín strednej a východnej Európy," uzavrel partner Wood & Company Martin Šmigura.