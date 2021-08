Životné poistenie pre dieťa sa dá uzavrieť od 6 týždňov od narodenia

Bratislava 24. augusta (TASR) - Životné poistenie pre dieťa sa dá bežne v poisťovniach uzavrieť od šiestich týždňov od narodenia. Poistenie pre deti by podľa riaditeľa pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrika Szabóa malo obsahovať úrazové krytie, v rámci ktorého sú dôležité pripoistenia denné odškodné, hospitalizácia, popáleniny a zlomeniny, trvalé následky úrazu a krytie detských kritických chorôb.



"Pri menších úrazoch, ako je napríklad zlomená ruka, poisťovňa vyplatí plnenie v nižšej sume pár stoviek eur. Pri vážnejších úrazoch, ktoré sú spojené aj s trvalými následkami alebo v prípade detských kritických chorôb, vám poisťovňa vyplatí aj tisícky eur v závislosti od nastavenia poistnej sumy," uviedol Szabó. Niektoré produkty detského životného poistenia sú spojené aj so sporením. Szabó však odporúča rozdeliť poistenie a sporenie do dvoch samostatných finančných produktov.



Cena poistenia pre dieťa je individuálna a závisí od zvolených pripoistení, výšky poistných súm a takisto od preferencie poisťovne zo strany rodiča. Rovnaké poistné krytie pre dieťa môže rodičov stáť v každej poisťovni inú sumu. "Ak poistíte dieťa v rovnakej poisťovni, akú máte aj vy ako rodičia a pridáte ho do vašej poistnej zmluvy, je to finančne výhodnejšie. Čím viac poistených osôb je na zmluve, tým väčšie zľavy za počet osôb dostávate v poisťovni. Zároveň čím je vyššie celkové poistné, tým vzniká aj vyššia zľava z tohto poistného," vysvetlil Szabó.



Životným poistením by mal byť ale krytý v prvom rade rodič a až potom dieťa. "Otec a matka sú ekonomicky činní a zabezpečujú príjem rodine, preto ak z dôvodu vážnej choroby alebo úrazu prestanú zarábať, práve ich poistenie môže finančne pokryť túto nečakanú situáciu v rodine," pokračoval Szabó.



Zároveň upozornil, že podľa jeho skúseností je osem z desiatich životných poistiek klientov neaktuálnych a nechránia ich dostatočne. "Ak si uzatvára životné poistenie mladý slobodný človek a po čase sa mu narodí dieťa, mal by svoje poistné krytie prispôsobiť novej situácii. Kontrola a prípadné doplnenie existujúceho poistenia sú dôležité aj v prípade, ak si človek medzičasom vezme napríklad hypotéku alebo má iné úverové záväzky. Až potom, keď má rodič správne nastavené vlastné poistné krytie v rámci poistenia, mal by rozmýšľať aj nad poistením svojho dieťaťa," dodal.