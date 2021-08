Zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú možno otvoria už túto sobotu

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 5. augusta (TASR) – Diaľničný zjazd z bratislavského Prístavného mosta smerom na Bajkalskú možno otvoria už túto sobotu (7. 8.). Avizoval to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtkovom livestreame na sociálnej sieti. Závisí to podľa neho od polície, ak koncesionár nesplnil všetky jej pripomienky, zjazd sa otvorí až budúcu sobotu (14. 8.).uviedol Doležal. Tento zjazd bol dlhodobo uzavretý pre rekonštrukciu.Na margo ostatných úsekov bratislavského obchvatu D4R7 minister povedal, že by reálne mohli byť odovzdané v septembri tohto roka.skonštatoval minister.Doplnil jeden príklad o časovej náročnosti odovzdávania, ktorý sa týkal mostu cez Dunaj, kde pri prvom zisťovacom konaní našli 300 nedorobkov.dodal Doležal.Keď sa však D4R7 otvorí, podľa Doležala sa objaví problém v súvislosti s križovaním diaľnic D1 a D4. Nebude totiž hotová samotná križovatka. Pre námietky jednej z bratislavských mestských častí sa totiž zmenili pôvodné plány tejto križovatky a D1 bude potrebné "zdvíhať za živa", čiže počas plnej prevádzky oboch diaľnic. Je tu ešte ďalší problém s obstarávaním, pretože prostriedky na túto križovatku síce v rozpočte alokované sú, musí ich však odklepnúť Ministerstvo financií (MF) SR.Termín výstavby križovatky odhadol Doležal na 1000 dní od vysúťaženia, konkrétnejší termín sa podľa neho ešte určiť nedá.