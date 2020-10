Zjednodušené označenie výživovej hodnoty Nutri-Score už aj v Kauflande

Bratislava 2. októbra (OTS) -- Nutri-Score je dobrovoľné nutričné označenie výrobku, ktoré premieňa výživovú hodnotu potravín a nápojov na jednoduché celkové skóre. Spoločnosť Kaufland ho už znázorňuje na svojej stránke pri výrobkoch produktových radov K-Bio a K-take it veggie. Neskôr bude Nutri-Score znázornený aj pri ďalších výrobkoch ostatných privátnych značiek reťazca Skóre vypočítané na 100 g hmotnosti produktu je znázornené pomocou stupnice piatich odlišných písmen a farieb. Vďaka tomu poskytuje spotrebiteľovi informácie o produkte veľmi ľahko a zrozumiteľne. Najlepšiu nutričnú hodnotu predstavuje zelené A, najviac negatívny výsledok predstavuje červené E.“ vysvetlilaz Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.Ako dodala, hlavným účelom Nutri-Score je pomôcť spotrebiteľovi vybrať si taký produkt, ktorý na základe svojho zloženia najlepšie prispeje k vyváženej strave.pokračovala Ing. Martina Gažárová, PhD.,“ uviedla, hovorkyňa Kaufland Slovensko. Reťazec v označovaní zároveň vidí príležitosť, ako motivovať výrobcov, aby zlepšovali výživovú kvalitu výrobkov.Nutri-Score sa ráta na základe vedeckého algoritmu, ktorý zohľadňuje obsah negatívnych (energetická hodnota a obsah jednoduchých cukrov, nasýtených alebo saturovaných tukov a soli) a pozitívnych (obsah vlákniny, bielkovín, ovocia, zeleniny, orechov a niektorých druhov oleja) nutričných faktorov.“ uviedla Ing. Martina Gažárová, PhD.Neprítomnosť niektorých látok v strave môžeme považovať za riziko vzniku ochorení. Napríklad vláknina je významným ochranným faktorom pred vznikom rakoviny hrubého čreva. Jej významným zdrojom sú ovocie, zelenina a celozrnné produkty.Označenie Nutri-Score bolo zavedené vo Francúzsku v marci 2017 a postupne ho začali odporúčať aj belgické, španielske, nemecké a holandské orgány, ako aj Európska komisia a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). WHO považuje nutričné označenia na prednej strane balenia za jednoduchý a ľahko pochopiteľný nástroj, ktorý pomôže spotrebiteľovi rýchlo sa rozhodnúť pre výživovo hodnotnejší variant.Viac o projekte sa dozviete na webovej stránke https://www.kaufland.sk/sortiment/Nutri-Score.html