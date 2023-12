ZKW investuje do svojho mexického závodu viac ako 100 miliónov eur

Topoľčany 5. decembra (TASR) - Spoločnosť ZKW, ktorá má na Slovensku závod v Krušovciach pri Topoľčanoch, investuje do závodu v Silao v Mexiku viac ako 100 miliónov eur. Spoločnosť v súčasnosti v Mexiku zamestnáva 1658 ľudí, ktorí vyrábajú osvetľovacie systémy pre výrobcov automobilov v USA a Mexiku. Od roku 2025 sa budú v Silao vyrábať svetlomety a stredové svetlá pre Volkswagen a General Motors, informoval generálny riaditeľ závodu v Mexiku Dominique Boulegue.



Severná Amerika je pre spoločnosť ZKW strategicky dôležitým trhom, ktorý by sa do roku 2028 mohol stať druhým najväčším na svete a predstavovať približne 30 % predaja. Do roku 2026 plánuje spoločnosť ZKW Mexico vyrábať približne 4,5 milióna svetlometov ročne so 4000 zamestnancami, priblížil zámery firmy Wilhelm Steger, generálny riaditeľ spoločnosti ZKW Group GmbH.



Na Slovensku pôsobí spoločnosť ZKW od roku 2006. Závod v Krušovciach je druhým najväčším výrobným závodom skupiny, nosný výrobný program tvorí výroba hlavných a hmlových svetiel pre automobilový priemysel.