ZKW Krušovce namiesto prepúšťania naberá nových zamestnancov

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (HLAS) počas kontrolného dňa na ministerstve práce 25. júna 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Potvrdil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) počas výjazdu v spoločnosti ZKW Krušovce v septembri.

Autor TASR
Krušovce 19. októbra (TASR) - Spoločnosť ZKW Krušovce neďaleko Topoľčian zvyšuje počet svojich zamestnancov. Do konca tohto roka plánuje ich počet navýšiť o zhruba 200 ľudí. Potvrdil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) počas výjazdu v spoločnosti ZKW Krušovce v septembri.

Vedenie firmy pritom v januári tohto roka nahlásilo hromadné prepúšťanie na úrade práce. Dôvodom mal byť pokles objednávok na automobilovom trhu. Ohrozených bolo 428 pracovných miest. Fabrika v tom čase zamestnávala približne 3000 ľudí. Podľa Tomáša však k žiadnemu hromadnému prepúšťaniu nedošlo, firmu opustilo v rámci fluktuácie približne 44 ľudí.

Rakúska spoločnosť ZKW Group so sídlom vo Wieselburgu patrí medzi popredných výrobcov prémiových svetelných systémov a elektroniky pre automobilový priemysel. Je strategickým partnerom viacerých svetových automobiliek. Na Slovensku pôsobí od roku 2006.

V minulom roku spoločnosť podľa údajov zverejnených na Finstate zvýšila stratu medziročne o 107 percent na 125,8 milióna eur. Tržby jej klesli o dve percentá na 564,5 milióna eur.
