Spoločnosť ZKW Slovakia v Krušovciach začala s redukciou výroby

Topoľčany 20. marca (TASR) – Spoločnosť ZKW Slovakia začala v súvislosti s výskytom nového koronavírusu redukovať výrobu vo svojom závode v Krušovciach pri Topoľčanoch. V prvej fáze plánuje firma do konca tohto týždňa ukončiť približne 60 percent aktuálne bežiacej sériovej výroby.



V druhej fáze, ktorá by mala byť ukončená do utorka (24.3.), by malo byť ukončených ďalších 15 percent výroby. „Tretia fáza, ukončenie zvyšných 25 percent procesov, nie je len na našom rozhodnutí, pretože nie sme spoločnosť, ktorá ponúka finálny produkt konečnému spotrebiteľovi. Naše produkty sú dielmi pre spoločnosti v oblasti automotive, ktoré svoju výrobu v tomto čase neznižujú a máme voči nim zmluvné povinnosti,“ potvrdil generálny riaditeľ skupiny ZKW Group Oliver Schubert. Vedenie ZKW odhaduje, že táto produkcia bude zastavená do konca budúceho týždňa.



Všetky aktuálne nariadenia platia až do odvolania. Podľa Schuberta vedenie firmy nedokáže v súčasnosti odhadnúť, dokedy bude núdzový stav trvať a ako sa celková situácia s novým koronavírusom bude vyvíjať. „Žiadny z našich scenárov nepočítal s takouto situáciou na trhu,“ skonštatoval. „V poslednom období sa nám podarilo rozbehnúť zaujímavé projekty, všetci dúfame, že sa onedlho k nim vrátime,“ uviedol generálny riaditeľ.



ZKW Slovakia je jednou z desiatich pobočiek, ktoré má rakúsky koncern ZKW po celom svete. V Krušovciach pôsobí od roku 2006. Závod na Slovensku je druhým najväčším výrobným závodom skupiny, nosný výrobný program tvorí výroba hlavných a hmlových svetiel pre automobilový priemysel. Celkovo firma zamestnáva v Krušovciach viac ako 2300 zamestnancov.











svl ima lk