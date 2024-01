Zlacňovanie nehnuteľností v Česku sa skončilo, ceny bytov pôjdu nahor

Praha 1. januára (TASR) - Zlacňovanie nehnuteľností v Česku sa skončilo. Začínajúce znižovanie úrokových sadzieb zo strany Českej národnej banky (ČNB), uvoľnenie pravidiel na získanie hypoték a zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na novostavby od roku 2024 povedie podľa odborníkov k oživeniu záujmu o nákup bytov a domov. Ich cena začne počas tohto roka stúpať, a to najmä vo veľkých mestách. Krátke obdobie stagnácie, zlacňovania a zľavových akcií sa tak už podľa odborníkov skončilo. Informoval o tom server E15.cz.



Že sa zlacňovať už nebude, to očakáva aj ČNB v poslednej správe o finančnej stabilite. "Údaje za 2. štvrťrok 2023 spolu s aktuálnymi informáciami z trhu naznačujú, že v prípade cien nehnuteľností už dochádza k postupnej stabilizácii ich poklesu a trh sa pravdepodobne nachádza blízko svojho dna," napísali centrálni bankári.



Prvá polovica roka sa podľa odborníkov ponesie v duchu vyčkávania. "Popri nižších úrokových sadzbách bude pre vývoj na trhu dôležité zladenie očakávaní predávajúcich a kupujúcich," povedala Lenka Šindelářová z poradenskej spoločnosti Knight Frank. Oživenie dopytu príde podľa nej v 2. polroku. "Výnimku tvoria predaje trofejných a prémiových nehnuteľností, o ktoré je stále veľký záujem zo strany domácich aj zahraničných investorov," očakáva analytička.



Ceny budú nahor tlačiť nielen dostupnejšie hypotéky, ale aj stále vysoké stavebné náklady a celkovo obmedzená výstavba, tvrdí Šindelářová. "Priemerné ceny pre novostavby v Prahe sa pohybujú mierne nad 150.000 Kč (6067 eur) za štvorcový meter a v roku 2024 by mohli vzrásť zhruba o 5 % až 10 %," odhaduje.



Ceny budú rásť najmä v Prahe a ďalších veľkých mestách. "V regiónoch budú stagnovať a dá sa predpokladať, že hodnota nehnuteľností v zlom stave bude naďalej klesať, dokiaľ sa výraznejšie neprepojí s dotačným programom Oprav dom po babičke, ktorý sa však z tohto pohľadu javí ako veľmi nepodarený," domnieva sa riaditeľ realitnej spoločnosti Century 21 Tomáš Jelínek.



Vyšší dopyt však český trh s bytmi príliš nerozhýbe, pokiaľ nebude čo kupovať. V dôsledku nízkeho záujmu totiž už niektorí developeri pozastavili svoje projekty, iné sú zasa pre pomalý povoľovací proces ešte vzdialenou budúcnosťou.



(1 EUR = 24,724 CZK)