Zlaté Klasy desiatykrát predĺžili tender na rozšírenie kapacity MŠ

Zlaté Klasy 18. novembra (TASR) - Obec Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda desiatykrát predĺžila lehotu na predkladanie ponúk na rozšírenie kapacity tamojšej materskej školy (MŠ). Uchádzači môžu aktuálne predkladať svoje ponuky do 20. decembra do 9.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vlani na konci októbra. Obec opakované predlžovanie lehoty na predkladanie ponúk zdôvodňuje procesom vysvetľovania súťažných podkladov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je po splnení podmienok súťaže najnižšia cena.



V existujúcej časti materskej školy sú umiestnené tri triedy. "Kapacita po prístavbe bude rozšírená o päť tried s maximálnou kapacitou 108 detí. Do týchto tried má byť premiestnená druhá materská škola s počtom 64 detí," uvádza obec v súťažných podkladoch.



V rámci prestavby má byť rozšírená aj jedáleň. Variť sa bude v existujúcej kuchyni, ktorá má dostačujúcu kapacitu. "Na prízemí budú umiestnené tri triedy. Každá trieda pozostáva z dennej miestnosti, ktorá pozostáva z herne a spálne. Pri vstupnej časti bude umiestnená šatňa detí a sociálno-hygienická miestnosť detí pozostávajúca z umyvárne a záchodovej časti," podotkla obec.



Na prízemí sú umiestnené toalety pre učiteľov a miestnosť pre upratovačky. Na poschodí budú dve triedy. "Pri vstupnej časti bude umiestnená šatňa detí a sociálno-hygienická miestnosť detí pozostávajúca z umyvárne a záchodovej časti," podotkol obstarávateľ. K stavbe bude vybudovaný nový chodník na zabezpečenie prístupu k stavbe.



Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH je 1.187.636,51 eura. Financovaná bude z prostriedkov plánu obnovy. Zhotovenie diela sa predpokladá v lehote najneskôr do 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.