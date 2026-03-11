< sekcia Ekonomika
Zlaté Moravce získali dotáciu na rekonštrukciu dvoch bytových domov
Na realizáciu projektu získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 3.076. 872,72 eur.
Autor TASR
Zlaté Moravce 11. marca (TASR) - Mesto Zlaté Moravce zrekonštruuje dva bytové domy na Ulici 1. mája. Na realizáciu projektu získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 3.076.872,72 eur, informovala radnica. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Mesto Zlaté Moravce sa zapojilo do výzvy pre zlepšenie podmienok bývania v obciach z Atlasu rómskych komunít. Cieľom tejto výzvy je zlepšiť podmienky bývania pre obyvateľov z týchto obcí prostredníctvom rekonštrukcie a výstavby vyhovujúcich foriem bývania.
Projekt je zameraný na podporu sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych služieb.
Radnica upozorňuje, že obyvatelia, ktorí budú obývať byty v zrekonštruovaných bytovkách, budú musieť dodržiavať pravidlá a podmienky v súlade so schváleným projektom a vyhlásenou výzvou k tomuto projektu.
