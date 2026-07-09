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Zlaté rezervy v Poľsku prekonali 632 ton, blížia sa k ročnému cieľu
Hodnota zlatých rezerv dosiahla 308 miliárd zlotých (71,49 miliardy eur).
Autor TASR
Varšava 9. júla (TASR) - Poľská centrálna banka pokračuje v nákupe zlata. Za jún sa jej zlaté rezervy opätovne zvýšili, pričom prekonali hranicu 632 ton a výrazne sa priblížili k tohtoročnému cieľu. Informovala o tom agentúra PAP, ktorá sa odvolala na údaje zverejnené guvernérom Národnej banky Poľska (NBP) Adamom Glapiňskim.
Guvernér uviedol, že celkový objem zlatých rezerv v centrálnej banke dosiahol ku koncu júna 632,4 tony. V porovnaní s koncom mája to znamená zvýšenie o viac než 18,5 tony.
Banka sa tak rýchlo približuje k svojmu celoročnému cieľu, ktorý zverejnila v polovici januára. Tým je dosiahnutie zlatých rezerv v objeme 700 ton, čo podľa guvernéra zaradí Poľsko do prvej desiatky krajín s najväčšími rezervami zlata na svete.
Za 1. polrok tak NBP nakúpila viac než 82 ton zlata. To je viac než polovica z objemu, ktorý musí tento rok kúpiť, aby stanovený cieľ 700 ton splnila, keďže ku koncu minulého roka dosiahol objem zlatých rezerv NBP zhruba 550 ton.
Hodnota zlatých rezerv dosiahla 308 miliárd zlotých (71,49 miliardy eur). Oproti koncu mája tak ich hodnota v zlotých klesla približne o 5 %. Celkové devízové rezervy sa však podľa skorších údajov NBP zvýšili, a to o dve miliardy eur na 257,6 miliardy eur.
(1 EUR = 4,3085 PLN)
Guvernér uviedol, že celkový objem zlatých rezerv v centrálnej banke dosiahol ku koncu júna 632,4 tony. V porovnaní s koncom mája to znamená zvýšenie o viac než 18,5 tony.
Banka sa tak rýchlo približuje k svojmu celoročnému cieľu, ktorý zverejnila v polovici januára. Tým je dosiahnutie zlatých rezerv v objeme 700 ton, čo podľa guvernéra zaradí Poľsko do prvej desiatky krajín s najväčšími rezervami zlata na svete.
Za 1. polrok tak NBP nakúpila viac než 82 ton zlata. To je viac než polovica z objemu, ktorý musí tento rok kúpiť, aby stanovený cieľ 700 ton splnila, keďže ku koncu minulého roka dosiahol objem zlatých rezerv NBP zhruba 550 ton.
Hodnota zlatých rezerv dosiahla 308 miliárd zlotých (71,49 miliardy eur). Oproti koncu mája tak ich hodnota v zlotých klesla približne o 5 %. Celkové devízové rezervy sa však podľa skorších údajov NBP zvýšili, a to o dve miliardy eur na 257,6 miliardy eur.
(1 EUR = 4,3085 PLN)