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< sekcia Ekonomika

Zlaté rezervy v Poľsku prekročili 632 ton, potvrdila centrálna banka

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Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

V porovnaní so záverom predchádzajúceho mesiaca to predstavuje rast o viac než 18,5 tony.

Autor TASR
Varšava 22. júla (TASR) - Poľská centrálna banka zvýšila svoje zlaté rezervy v minulom mesiaci na viac než 632 ton. Uviedla to tento týždeň Národná banka Poľska (NBP), ktorá tak potvrdila skoršie informácie guvernéra Adama Glapiňského. Informovala o tom agentúra PAP.

Glapiňski pred dvomi týždňami uviedol, že celkový objem zlatých rezerv v centrálnej banke dosiahol ku koncu júna 632,4 tony. V porovnaní so záverom predchádzajúceho mesiaca to predstavuje rast o viac než 18,5 tony. Zároveň informoval, že hodnota zlatých rezerv dosiahla zhruba 308 miliárd zlotých (71,12 miliardy eur).

Poľská centrálna banka sa tak rýchlo približuje k svojmu celoročnému cieľu, ktorý zverejnila v polovici januára. Tým je dosiahnutie zlatých rezerv v objeme 700 ton, čo podľa guvernéra zaradí Poľsko do prvej desiatky krajín s najväčšími rezervami zlata na svete.

(1 EUR = 4,3305 PLN)
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