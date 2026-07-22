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Zlaté rezervy v Poľsku prekročili 632 ton, potvrdila centrálna banka
V porovnaní so záverom predchádzajúceho mesiaca to predstavuje rast o viac než 18,5 tony.
Autor TASR
Varšava 22. júla (TASR) - Poľská centrálna banka zvýšila svoje zlaté rezervy v minulom mesiaci na viac než 632 ton. Uviedla to tento týždeň Národná banka Poľska (NBP), ktorá tak potvrdila skoršie informácie guvernéra Adama Glapiňského. Informovala o tom agentúra PAP.
Glapiňski pred dvomi týždňami uviedol, že celkový objem zlatých rezerv v centrálnej banke dosiahol ku koncu júna 632,4 tony. V porovnaní so záverom predchádzajúceho mesiaca to predstavuje rast o viac než 18,5 tony. Zároveň informoval, že hodnota zlatých rezerv dosiahla zhruba 308 miliárd zlotých (71,12 miliardy eur).
Poľská centrálna banka sa tak rýchlo približuje k svojmu celoročnému cieľu, ktorý zverejnila v polovici januára. Tým je dosiahnutie zlatých rezerv v objeme 700 ton, čo podľa guvernéra zaradí Poľsko do prvej desiatky krajín s najväčšími rezervami zlata na svete.
(1 EUR = 4,3305 PLN)
Glapiňski pred dvomi týždňami uviedol, že celkový objem zlatých rezerv v centrálnej banke dosiahol ku koncu júna 632,4 tony. V porovnaní so záverom predchádzajúceho mesiaca to predstavuje rast o viac než 18,5 tony. Zároveň informoval, že hodnota zlatých rezerv dosiahla zhruba 308 miliárd zlotých (71,12 miliardy eur).
Poľská centrálna banka sa tak rýchlo približuje k svojmu celoročnému cieľu, ktorý zverejnila v polovici januára. Tým je dosiahnutie zlatých rezerv v objeme 700 ton, čo podľa guvernéra zaradí Poľsko do prvej desiatky krajín s najväčšími rezervami zlata na svete.
(1 EUR = 4,3305 PLN)