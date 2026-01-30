< sekcia Ekonomika
Zlaté Slnko 2026 odštartovalo 4. ročník súťaže pre farmárov
V súťaži neoceňujú len samotné výrobky, ale aj prácu remeselníkov.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Zlaté Slnko 2026 odštartovalo 4. ročník súťaže pre slovenských farmárov. Súťaž mapuje a oceňuje kvalitu i jedinečnosť remeselných výrobcov a farmárov registrovaných na území Slovenska. Prihlasovanie je otvorené do 31. marca. TASR o tom za organizátorov informovala Andrea Konečná Gažová.
V súťaži neoceňujú len samotné výrobky, ale aj prácu remeselníkov. „Mnohí z nich pôsobia v menších oblastiach, predávajú len z dvora a nemajú priestor ani kapacitu posunúť svoje pôsobenie ďalej a predávať napríklad vo veľkom pre reťazce. My im chceme ukázať, že aj tak má ich práca veľkú hodnotu a zaslúži si uznanie,“ uviedla programová manažérka súťaže Dada Skalníková.
Podľa etnologičky a porotkyne súťaže Kataríny Nádaskej má Zlaté Slnko veľký význam aj z etnologického hľadiska. „Najmä preto, že objavuje staré pôvodné unikátne technológie pri výrobe jednotlivých produktov. Napríklad jedným z ocenených produktov bola bryndza. Povedali by sme si, veď bryndza je náš slovenský unikát. Ale tu, pri tejto ocenenej bryndzi bolo zaujímavé to, že sa dodržiavala technológia výroby presne tak, ako to bolo v 18. storočí,“ podotkla etnologička.
Do súťaže je možné prihlásiť produkty z ôsmich kategórií - lahôdky, mliečne výrobky, pekáreň, špajza sladká a špajza slaná, káva a čaj, alkohol a nealko. Špeciálnou kategóriou je skrytý poklad, do ktorej navrhuje porota produkty, ktoré ich zaujmú svojou unikátnosťou. „Týka sa to najmä tej technologickej výroby, napríklad domáce údenie klobások. Nie v rýchloudiarni, ale tou pôvodnou metódou cez bukové, dubové polienka a také dlhodobé údenie,“ dodala Nádaská.
Prihlášku môžu podať samotní výrobcovia, ako aj záujemcovia na základe odporúčania poroty či širokej verejnosti. Nominovať možno potraviny vyrobené na Slovensku, určené na priamu konzumáciu bez dodatočnej tepelnej úpravy.
