< sekcia Ekonomika
Zlato kleslo o viac ako 8 %, chvíľu bolo pod hranicou 5000 USD
Napriek prudkému poklesu sa pre zlato aj striebro očakávajú výrazné mesačné zisky.
Autor TASR
Londýn 30. januára (TASR) - Cena zlata sa v piatok prepadla o viac ako 8 % a na chvíľu sa dostala pod hranicu 5000 USD (4195 eur). O 17.40 SEČ sa nachádzala na úrovni 5018 USD za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavovalo pokles o 6,29 %. Striebro kleslo pod 100 USD za uncu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Napriek prudkému poklesu sa pre zlato aj striebro očakávajú výrazné mesačné zisky. Žltý kov je v porovnaní so začiatkom januára vyššie o približne 18 %. Je tak v blízkosti najlepšieho mesačného zisku od roku 1980. Striebro je oproti začiatku roka drahšie dokonca o viac ako 40 %.
Rozsah korekcie „naznačuje, že účastníci trhu jednoducho po rýchlom raste cien čakali na príležitosť realizovať zisky,“ uviedli analytici spoločnosti Commerzbank.
(1 EUR = 1,1919 USD)
Napriek prudkému poklesu sa pre zlato aj striebro očakávajú výrazné mesačné zisky. Žltý kov je v porovnaní so začiatkom januára vyššie o približne 18 %. Je tak v blízkosti najlepšieho mesačného zisku od roku 1980. Striebro je oproti začiatku roka drahšie dokonca o viac ako 40 %.
Rozsah korekcie „naznačuje, že účastníci trhu jednoducho po rýchlom raste cien čakali na príležitosť realizovať zisky,“ uviedli analytici spoločnosti Commerzbank.
(1 EUR = 1,1919 USD)