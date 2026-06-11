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Zlato pokračuje v poklese a jeho cena je najnižšie za šesť mesiacov
Zlato sa od začiatku týždňa oslabilo o 6,3 % a zrejme zaznamená druhý stratový týždeň po sebe a najhorší týždeň od polovice marca, keď jeho cena padla o 9,62 %.
Autor TASR
New York 11. júna (TASR) - Zlato vo štvrtok pokračovalo v poklese a jeho cena sa dostala na šesťmesačné minimum, a to aj napriek nárastu obáv z inflácie. Investori totiž počítajú s tým, že rýchlejší rast cien prinúti americkú centrálnu banku (Fed) zvýšiť úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Augustový kontrakt na zlato sa na newyorskej komoditnej burze Comex o 18.36 h SELČ predával so stratou 27,30 USD alebo 0,66 % po 4106 USD (3558,98 eura) za uncu (31,1 g). Predtým padol až na 4046,20 USD za uncu, čo bolo najmenej od novembra 2025.
Zlato sa od začiatku týždňa oslabilo o 6,3 % a zrejme zaznamená druhý stratový týždeň po sebe a najhorší týždeň od polovice marca, keď jeho cena padla o 9,62 %.
Ako bezpečné aktívum zlato priťahuje investorov v časoch trhovej neistoty a s nádejou, že bude pôsobiť ako ochrana pred infláciou. Keďže však zlato nenesie žiadny výnos, je zároveň mimoriadne citlivé na očakávania dlhodobých reálnych úrokových sadzieb.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý je už vo štvrtom mesiaci, podporuje infláciu tým, že zvýšil ceny energií a ďalších tovarov. Inflácia v USA v máji rástla, dostala sa na trojročné maximum. To spoločne so správou o májovom vývoji na trhu práce, ktorý zostáva silný, podporilo očakávania, že Fed možno do konca roka zvýši úrokové sadzby, aby spomalil rast cien.
Menový výbor Fedu (FOMC) sa stretne na budúci týždeň prvýkrát pod vedením nového šéfa Fedu Kevina Warsha. Vo všeobecnosti sa očakáva, že ponechá kľúčovú sadzbu nezmenenú v pásme 3,50 % až 3,75 %.
(1 EUR = 1,1537 USD)
Augustový kontrakt na zlato sa na newyorskej komoditnej burze Comex o 18.36 h SELČ predával so stratou 27,30 USD alebo 0,66 % po 4106 USD (3558,98 eura) za uncu (31,1 g). Predtým padol až na 4046,20 USD za uncu, čo bolo najmenej od novembra 2025.
Zlato sa od začiatku týždňa oslabilo o 6,3 % a zrejme zaznamená druhý stratový týždeň po sebe a najhorší týždeň od polovice marca, keď jeho cena padla o 9,62 %.
Ako bezpečné aktívum zlato priťahuje investorov v časoch trhovej neistoty a s nádejou, že bude pôsobiť ako ochrana pred infláciou. Keďže však zlato nenesie žiadny výnos, je zároveň mimoriadne citlivé na očakávania dlhodobých reálnych úrokových sadzieb.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý je už vo štvrtom mesiaci, podporuje infláciu tým, že zvýšil ceny energií a ďalších tovarov. Inflácia v USA v máji rástla, dostala sa na trojročné maximum. To spoločne so správou o májovom vývoji na trhu práce, ktorý zostáva silný, podporilo očakávania, že Fed možno do konca roka zvýši úrokové sadzby, aby spomalil rast cien.
Menový výbor Fedu (FOMC) sa stretne na budúci týždeň prvýkrát pod vedením nového šéfa Fedu Kevina Warsha. Vo všeobecnosti sa očakáva, že ponechá kľúčovú sadzbu nezmenenú v pásme 3,50 % až 3,75 %.
(1 EUR = 1,1537 USD)